Harold Tejada firmó 'etapón' en la etapa 6 de la Vuelta a España: Pogačar volvió a brillar

Tadej Pogačar volvió a dejar en claro por qué es el gran candidato al título y se impuso con autoridad en la sexta etapa de la Vuelta a España 2026, jornada disputada entre Alcossebre y Castellón sobre un exigente trazado de 177,4 kilómetros.

El corredor esloveno del UAE Team Emirates-XRG firmó un triunfo estratégico en una fracción caracterizada por la alta montaña, tramos sin asfaltar y un vertiginoso descenso hacia la línea de meta, donde ratificó su absoluto dominio en la carrera ibérica y consolidó su lugar en lo más alto de la clasificación general con el maillot rojo de líder.

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La jornada representó una verdadera prueba de fuego para el pelotón. El recorrido obligó a los ciclistas a superar cuatro pasos de montaña puntuables, destacando el ascenso al Puerto El Bartolo de primera categoría. En las rampas más duras de este puerto, sumado al exigente paso por el tramo de tierra (sterrato) a pocos kilómetros de la cima, la escuadra de Pogačar imprimió un ritmo demoledor que terminó por fraccionar al grupo principal.

En la parte alta de la montaña, Pogačar lanzó una aceleración decisiva a la que solo pudieron responder los jefes de filas más fuertes. En el veloz descenso de poco más de 16 kilómetros hacia la meta situada en Castellón, el esloveno manejó los tiempos con maestría y remató la faena con potencia para cruzar la línea en primer lugar, sumando su victoria de etapa y bonificaciones cruciales que amplían su ventaja en la tabla general.

Harold Tejada brilló en la fracción 6

Por los lados de la delegación colombiana, Harold Tejada volvió a vestirse con el traje de la hidalguía y la constancia. El corredor oriundo de Pitalito (Huila), perteneciente a las filas del XDS-Astana, respondió de forma notable ante los múltiples ataques en la alta montaña y se confirmó una vez más como el mejor representante de Colombia en la competencia.

Tejada logró mantenerse en el selecto grupo de perseguidores y favoritos en el tramo decisivo de El Bartolo, defendiendo su posición dentro del top 15 de la clasificación general.

El desempeño del huilense destaca de manera especial en un recorrido donde la exigencia técnica y los cortes por caídas y descolgamientos eliminaron las opciones de varios corredores.

Tejada, mostrando una madurez táctica impecable y un excelente estado de forma, supo regular las fuerzas para no perder terreno valioso frente a los principales aspirantes al podio.

Tras el desenlace de esta sexta fracción, Tadej Pogačar afrontará la séptima etapa defendiendo el liderato con una sólida renta sobre sus inmediatos perseguidores en la general, los cuales continúan encabezados por el esloveno Primož Roglič y el español Enric Mas.

Entre tanto, Harold Tejada encara el siguiente bloque de alta montaña en los Pirineos como la principal baza del ciclismo colombiano en esta edición de la ronda hispana, ratificando que tiene las piernas y la cabeza para dar pelea en la clasificación general frente a los mejores del planeta.

Así quedó la general

1. T. Pogačar (UAE Team Emirates XRG) — 15h 38' 27"

2. E. Mas (Movistar Team) — a 03' 34"

3. P. Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) — a 04' 21"

4. R. Carapaz (EF Education - EasyPost) — a 04' 50"

5. F. Gall (Decathlon CMA CGM Team) — a 04' 55"

6. S. Kuss (Team Visma | Lease a Bike) — a 05' 36"

7. O. Onley (Netcompany INEOS Cycling Team) — a 05' 37"

8. R. Debruyne (Alpecin-Premier Tech) — a 05' 40"

9. M. Skjelmose (Lidl - Trek) — a 05' 58"

10. H. Tejada (XDS Astana Team) — a 06' 30"