Así quedó la tabla del descenso al cierre del primer semestre: Cali todavía no respira tranquilo

La definición del descenso en el fútbol colombiano de cara al segundo semestre está de infarto, pues hay varios equipos que están comprometidos y solo quedan 19 partidos por delante para saber quiénes competirán en la B en 2027.

Cabe recordar que la tabla del promedio solo cuenta los partidos del 'todos contra todos', por lo que aquello que pase en las fases finales no tendrá importancia en las cuentas. Es decir, con los partidos de este 3 de mayo, quedará en 'stand-by' hasta la fecha 1 del segundo semestre.

Tabla del descenso de la Liga BetPlay

De momento, los clubes que estarían perdiendo la categoría son Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, quienes se encuentran en las últimas posiciones por el promedio acumulado. Eso sí, el equipo boyacense es el único que tiene difícil cambiar su destino.

Cúcuta, así como Jaguares de Córdoba que está en el puesto 18, necesitan de muy poco para sumar en el promedio, debido a que no tienen puntuación acumulada de años anteriores. Por otro lado, clubes como Deportivo Cali e Internacional de Bogotá aún no respiran tranquilos.

20. Cúcuta - 0.8421

19. Chicó - 0.8866

18. Jaguares - 0.9474

17. Inter de Bogotá - 1.1031

16. Alianza - 1.1134

15. Deportivo Cali - 1.1340

14. Llaneros - 1.1356