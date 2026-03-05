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EE. UU. escoltará barcos en el estrecho de Ormuz desde el lunes en medio de crisis con Irán

Donald Trump anunció el inicio del “Proyecto Libertad” para garantizar la navegación.

Noticias RCN

AFP

mayo 03 de 2026
06:24 p. m.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país comenzará a escoltar buques internacionales a través del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

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La decisión se da en medio de la tensión con Irán, que mantiene un fuerte control sobre este paso desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, afectando el tránsito de recursos energéticos y mercancías clave.

¿En qué consiste el 'Proyecto Libertad' de Trump?

Según explicó Trump, la medida busca garantizar la seguridad de los barcos que permanecen bloqueados o en riesgo en esta zona.

Para el bien de Irán, de Oriente Medio y de Estados Unidos, hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente.

El mandatario también aseguró que instruyó a sus delegados para informar a las naciones afectadas que Washington hará “todo lo posible” por evacuar sus embarcaciones y tripulaciones del estrecho, señalando además que varios actores han manifestado que no regresarán a la región hasta que se restablezcan condiciones seguras.

De acuerdo con la firma de monitoreo marítimo AXSMarine, hasta el 29 de abril había 913 buques comerciales de distintos tipos en el Golfo, lo que evidencia la magnitud del impacto en la navegación internacional.

¿Cuáles son las consecuencias del control de Irán sobre el estrecho de Ormuz?

El control ejercido por Irán sobre el estrecho de Ormuz ha reducido significativamente el flujo de petróleo, gas y fertilizantes hacia distintos mercados, mientras que Estados Unidos respondió con un bloqueo a los puertos iraníes.

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Trump indicó que el operativo, denominado “Proyecto Libertad”, comenzará el lunes en la mañana, hora de Oriente Medio.

Este anuncio ocurre en paralelo a contactos diplomáticos entre Washington y Teherán. El presidente estadounidense aseguró que sus representantes sostienen “conversaciones muy positivas” con el gobierno iraní, lo que podría derivar en avances para resolver el conflicto.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que su país presentó un plan de 14 puntos enfocado en poner fin a la guerra, el cual ya habría recibido respuesta de Estados Unidos a través de mediadores paquistaníes.

Sin embargo, pese a estos acercamientos, Trump expresó recientemente dudas sobre la posibilidad de aceptar dicha propuesta, lo que mantiene la incertidumbre sobre una salida negociada a la crisis.

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