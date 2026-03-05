CANAL RCN
Deportes

El polémico gesto de Raúl Giraldo ante la hinchada del DIM tras quedar eliminados de la Liga

El máximo accionista de Independiente Medellín generó controversia en el estadio Atanasio Girardot, provocando a los presentes en las tribunas.

Gesto Raúl Giraldo DIM
FOTO: Captura de pantalla - Win Sports

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
06:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Medellín quedó eliminado de la Liga BetPlay tras caer en casa ante Águilas Doradas en condición de local. El equipo estaba obligado a sumar de a 3 puntos en la última fecha del 'todos contra todos' y se dieron los resultados para que consiguieran mantenerse con vida.

Millonarios, Deportivo Cali y DIM seguirán jugando: así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay
RELACIONADO

Millonarios, Deportivo Cali y DIM seguirán jugando: así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay

Sin embargo, el equipo mostró la floja versión que se ha visto a lo largo del semestre y terminaron perdiendo por 1-2. Ahora, les quedan tres fechas en Copa Libertadores para evitar que el semestre sea un fracaso, así como la primera fase de la Copa BetPlay.

Raúl Giraldo y su criticado gesto en Medellín

Tras finalizar el compromiso, mientras los jugadores se dirigían al boca-túnel pidiendo perdón a los hinchas presentes por no conseguir el objetivo en el terreno de juego, el que se terminó robando el show fue Raúl Giraldo, máximo accionista de la institución.

El dueño del equipo se marchó del escenario deportivo levantando los brazos en señal de victoria y desafiando directamente a los hinchas presentes en la tribuna occidental. Esto provocó insultos y hasta intentos de meterse a la cancha.

Aunque algunos de los jugadores del DIM buscaron que el empresario ingresara rápidamente hacia los vestuarios, Giraldo se devolvió y se mantuvo firme con su gesto. Finalmente hubo intervención policial y se lo llevaron, acabando con la tensión del momento.

Protestas en el Atanasio Girardot tras gesto de Raúl Giraldo

Lo hecho por el dueño del equipo provocó la inmediata reacción de la hinchada presente en el estadio Atanasio Girardot. En las diferentes instalaciones comenzaron a lanzar cánticos contra Raúl Giraldo y las autoridades tuvieron que controlar la situación.

Se informó que el DIM tomó la decisión de no asistir a la rueda de prensa programada posterior al encuentro y pagarán la multa correspondiente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa BetPlay

Millonarios, Deportivo Cali y DIM seguirán jugando: así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay

Liga BetPlay

Oficial: estos son los ocho clasificados a las finales de la Liga BetPlay 2026-I

FC Barcelona

Barcelona femenino alcanza su sexta final consecutiva de la Champions

Otras Noticias

Accidente de tránsito

VIDEO | Bus y carro particular chocaron violentamente de frente en la vía a Barranca de Upía: ¿qué se sabe?

El vehículo gris terminó destruido y sus ocupantes quedaron completamente atrapados.

Donald Trump

EE. UU. escoltará barcos en el estrecho de Ormuz desde el lunes en medio de crisis con Irán

Donald Trump anunció el inicio del “Proyecto Libertad” para garantizar la navegación.

Finanzas personales

¿Qué son el factoring y confirming? Así ayudan a las empresas en Colombia

Valledupar

Retiran estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero horas después de ser estrenadas

Cuidado personal

Agua tibia: cuáles son los beneficios detrás de este hábito al despertar en la mañana