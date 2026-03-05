Alcaldía de Bogotá vende lotes, apartamentos y más inmuebles desde $25 millones: así puede comprar

La Alcaldía de Bogotá habilitó la venta de varios inmuebles desde $25 millones, disponibles para mayo de 2026. Se trata de bienes que no son necesarios para el funcionamiento administrativo del Distrito y que ahora pueden ser adquiridos por ciudadanos interesados en inversión o compra de propiedad.

La comercialización está a cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), entidad que administra estos activos. La oferta incluye propiedades ubicadas en diferentes sectores de la ciudad y publicadas a través del Portal Inmobiliario de Bogotá, donde se detalla la información de cada bien.

Inmuebles a la venta por la Alcaldía de Bogotá

Entre las opciones visibles en la plataforma hay un lote con edificación en el barrio Interindustrial, en la localidad de Fontibón, con un área de 154 metros cuadrados y un valor de $667.760.534.

En San Cristóbal, específicamente en el barrio Vitelma, se listan ocho lotes de 38,4 metros cuadrados cada uno, con un precio de $81.408.000. "Se encuentran en un sector residencial, cerca a parques, canchas deportivas, zonas verdes, equipamiento religioso, con proximidad al Parque Metropolitano de San Cristóbal y al Hospital San Blas", dice la publicación.

Finalmente aparece la venta de una participación en una habitación del Hotel Selina, en Chapinero, por $25.909.114. "La participación del Distrito Capital en este inmueble es del 12,8468%, que equivale con un área de venta de terreno de 4.4321 m²".

¿Cómo comprar inmuebles del Distrito en Bogotá?

El proceso inicia en el Portal Inmobiliario de Bogotá, en la sección “Bienes para la venta”. Allí, el usuario puede revisar las propiedades disponibles, analizar sus características y seleccionar la que le interese.

Luego de elegir el inmueble, se debe hacer clic en la opción “Estoy interesado”, lo que despliega un instructivo para continuar el proceso. La compra se realiza mediante la plataforma SECOP II, por lo que es necesario registrarse como proveedor, ubicar la subasta correspondiente del DADEP y presentar una oferta.

Para resolver inquietudes, los interesados pueden comunicarse al correo dadepbogota@dadep.gov.co. Desde la entidad se brinda orientación durante el proceso de compra y acceso a la información necesaria para participar en las subastas.