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Agua tibia: cuáles son los beneficios detrás de este hábito al despertar en la mañana

Este hábito, propio de la medicina tradicional, ya es tendencia en todas las redes sociales en las que se comparten varios de sus beneficios corporales.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

mayo 03 de 2026
03:01 p. m.
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Desarrollar hábitos mañaneros suele ser una pieza fundamental en el día a día de cientos de personas que optan por mejorar su bienestar por medio de simples acciones como beber agua tibia.

Este último hábito ha logrado tener un amplio impacto, pues desde la medicina tradicional se ha dicho que este consumo mañanero puede impactar positivamente sobre algunas afecciones intestinales.

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¿Cuáles son los beneficios de tomar agua tibia en la mañana?

Según Rosy Brooks, médica de cabecera y especialista en medicina de la longevidad, beber agua tibia en la mañana tiene un ligero beneficio en la digestión y ayuda a aliviar el estreñimiento. Así mismo, algunos hallazgos sugieren que el agua tibia ayuda a calmar espasmos en el esófago.

Pese a que no hay hallazgos contundentes sobre los verdaderos impactos detrás del consumo del agua tibia en la mañana, expertos han recalcado algunos de los beneficios de ingerir un desayuno caliente como el primer alimento que ingresa al cuerpo tras el ayuno nocturno.

Otros expertos aseguran que los beneficios de beber agua tibia en la mañana pueden impactar a nivel psicológico al otorgar sensaciones de bienestar al crear una rutina natural que apacigua el estrés diario.

El beber agua en la mañana ha sido acompañado por otras técnicas como la meditación ya que por medio de esta, según explican algunos expertos, puede ayudar a ralentizar la rapidez con la que las personas viven a diario.

Según Mayo Clinic, beber agua fría es una práctica considerada como saludable ya que hidrata el cuerpo y activa el metabolismo. Sin embargo, el agua tibia suele recomendarse para evitar molestias gástricas.

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Beneficios de beber agua después de las comidas

El agua suele ser buena para la digestión ya que descompone los alimentos para que el organismo pueda utilizar sus nutrientes. Beber bastante agua también ayuda a endurecer las heces por lo que reduce los síntomas de estreñimiento.

Según Mayo Clinic, beber agua sobre las comidas es una buena opción para aquellas personas que tienen como objetivo bajar de peso ya que pueden sentirse saciadas sin añadir calorías extra.

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