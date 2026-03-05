CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Bus y carro particular chocaron violentamente de frente en la vía a Barranca de Upía: ¿qué se sabe?

El vehículo gris terminó destruido y sus ocupantes quedaron completamente atrapados.

Valentina Bernal

mayo 03 de 2026
06:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este domingo 3 de mayo, un siniestro vial dejó cuatro personas muertas en el kilómetro 60+900 de la vía Villavicencio–Barranca de Upía en el sector La Europa.

El choque involucró un bus de servicio público y un automóvil particular que terminó completamente incrustado bajo el vehículo de mayor tamaño.

Video: Al menos un muerto y 35 heridos deja grave accidente en evento de Monster Truck en Popayán
RELACIONADO

Video: Al menos un muerto y 35 heridos deja grave accidente en evento de Monster Truck en Popayán

Los videos que circulan muestran la gravedad del impacto. El carro gris quedó aplastado bajo el bus y la parte delantera del bus alcanzó la zona entre las ventanas del puesto delantero y trasero del automóvil.

¿Qué se sabe del accidente entre bus y carro en la vía a Barranca de Upía?

De acuerdo con el reporte oficial, el bus Chevrolet línea LV150 modelo 2008 transitaba en sentido Barranca de Upía hacia Villavicencio. El automóvil Hyundai HB20S modelo 2025 se movilizaba en sentido contrario.

La dinámica del accidente indica que el vehículo particular invadió el carril contrario. Esto provocó el choque directo contra el bus. Tras el impacto, el carro quedó atrapado bajo la estructura del bus y sus ocupantes no pudieron salir.

¿Quiénes iban en el vehículo que chocó contra un bus en la vía a Barranca?

Las víctimas fueron identificadas como Julio Enrique Galán Roa de 66 años quien conducía el automóvil y falleció en el lugar. Martha Judith Lozano León de 63 años enfermera jefe también murió en el sitio.

Misterioso virus se propagó en un crucero en altamar: hay muertos y casos críticos
RELACIONADO

Misterioso virus se propagó en un crucero en altamar: hay muertos y casos críticos

Gabriela Rivera Galán de 6 años falleció en el lugar de los hechos. Tatiana del Pilar Galán Lozano de 37 años pediatra fue trasladada a un centro médico en Paratebueno donde murió.

¿Qué hipótesis se manejan del accidente?

El informe señala que la vía es curva de doble sentido con una sola calzada y dos carriles. Cuenta con línea amarilla continua y las condiciones eran secas al momento del siniestro.

La hipótesis principal de las autoridades es clara. El automóvil transitaba en contravía. Esto habría causado el choque que terminó en tragedia.

Descubren a 21 disidentes transportando a 12 menores reclutados para las filas de 'Iván Mordisco'
RELACIONADO

Descubren a 21 disidentes transportando a 12 menores reclutados para las filas de 'Iván Mordisco'

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Popayán

Video: Al menos un muerto y 35 heridos deja grave accidente en evento de Monster Truck en Popayán

Valledupar

Condenado por corrupción Emilio Tapia apareció en el Festival Vallenato y fue visto con congresistas

Daniel Quintero

Se suman nuevos personajes al choque entre Quintero y Carrillo por supuesta corrupción en el Fomag

Otras Noticias

Independiente Medellín

El polémico gesto de Raúl Giraldo ante la hinchada del DIM tras quedar eliminados de la Liga

El máximo accionista de Independiente Medellín generó controversia en el estadio Atanasio Girardot, provocando a los presentes en las tribunas.

Donald Trump

EE. UU. escoltará barcos en el estrecho de Ormuz desde el lunes en medio de crisis con Irán

Donald Trump anunció el inicio del “Proyecto Libertad” para garantizar la navegación.

Finanzas personales

¿Qué son el factoring y confirming? Así ayudan a las empresas en Colombia

Valledupar

Retiran estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero horas después de ser estrenadas

Cuidado personal

Agua tibia: cuáles son los beneficios detrás de este hábito al despertar en la mañana