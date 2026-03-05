VIDEO | Bus y carro particular chocaron violentamente de frente en la vía a Barranca de Upía: ¿qué se sabe?

En horas de la tarde de este domingo 3 de mayo, un siniestro vial dejó cuatro personas muertas en el kilómetro 60+900 de la vía Villavicencio–Barranca de Upía en el sector La Europa.

El choque involucró un bus de servicio público y un automóvil particular que terminó completamente incrustado bajo el vehículo de mayor tamaño.

Los videos que circulan muestran la gravedad del impacto. El carro gris quedó aplastado bajo el bus y la parte delantera del bus alcanzó la zona entre las ventanas del puesto delantero y trasero del automóvil.

¿Qué se sabe del accidente entre bus y carro en la vía a Barranca de Upía?

De acuerdo con el reporte oficial, el bus Chevrolet línea LV150 modelo 2008 transitaba en sentido Barranca de Upía hacia Villavicencio. El automóvil Hyundai HB20S modelo 2025 se movilizaba en sentido contrario.

La dinámica del accidente indica que el vehículo particular invadió el carril contrario. Esto provocó el choque directo contra el bus. Tras el impacto, el carro quedó atrapado bajo la estructura del bus y sus ocupantes no pudieron salir.

¿Quiénes iban en el vehículo que chocó contra un bus en la vía a Barranca?

Las víctimas fueron identificadas como Julio Enrique Galán Roa de 66 años quien conducía el automóvil y falleció en el lugar. Martha Judith Lozano León de 63 años enfermera jefe también murió en el sitio.

Gabriela Rivera Galán de 6 años falleció en el lugar de los hechos. Tatiana del Pilar Galán Lozano de 37 años pediatra fue trasladada a un centro médico en Paratebueno donde murió.

¿Qué hipótesis se manejan del accidente?

El informe señala que la vía es curva de doble sentido con una sola calzada y dos carriles. Cuenta con línea amarilla continua y las condiciones eran secas al momento del siniestro.

La hipótesis principal de las autoridades es clara. El automóvil transitaba en contravía. Esto habría causado el choque que terminó en tragedia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.