Millonarios, Deportivo Cali y DIM seguirán jugando: así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay

La Dimayor definió el nuevo formato para la Copa BetPlay en este 2026, donde decidieron que los clubes que quedaron eliminados en la fase de todos contra todos en primera y segunda división, tendrán que medirse en una fase de grupos a una sola vuelta para buscar un cupo en los octavos de final.

Se dividirán en cuatro grupos de cinco clubes cada uno, donde los dos primeros clasificarán a las instancias de eliminación directa, sumando así al calendario de los clubes que compiten a nivel internacional.

Por esta razón, los 12 equipos que quedaron eliminados en Liga y los 8 eliminados en Torneo no saldrán a vacaciones inmediatamente como se acostumbra.

Así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay

Grupo A:

Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga

Alianza FC

Boca Junior de Cali

Real Santander

Grupo B

Millonarios

Llaneros

Boyacá Chicó

Patriotas

Atlético de Cali

Grupo C

DIM

Fortaleza

Cúcuta Deportivo

Orsomarso

Itagüí Leones

Grupo D

Águilas Doradas

Jaguares

Deportivo Pereira

Independiente Yumbo

Real Cundinamarca

Los clasificados a finales y su contexto en Copa

Los ocho primeros en Liga y Torneo tendrán que medirse en duelos de eliminación directa para buscar su lugar en los octavos de final de la competencia.

Se definieron los cruces con la tabla de posiciones. El primero de Liga va contra el octavo de Torneo, razón por la cual Nacional se medirá ante Tigres. Estos partidos se jugarían el segundo semestre.