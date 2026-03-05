Millonarios, Deportivo Cali y DIM seguirán jugando: así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay
Tras quedar eliminados de la Liga BetPlay, no saldrán a vacaciones, sino que buscarán clasificarse a los octavos de final de la Copa.
Noticias RCN
05:45 p. m.
La Dimayor definió el nuevo formato para la Copa BetPlay en este 2026, donde decidieron que los clubes que quedaron eliminados en la fase de todos contra todos en primera y segunda división, tendrán que medirse en una fase de grupos a una sola vuelta para buscar un cupo en los octavos de final.
Se dividirán en cuatro grupos de cinco clubes cada uno, donde los dos primeros clasificarán a las instancias de eliminación directa, sumando así al calendario de los clubes que compiten a nivel internacional.
Por esta razón, los 12 equipos que quedaron eliminados en Liga y los 8 eliminados en Torneo no saldrán a vacaciones inmediatamente como se acostumbra.
Así quedó la fase de grupos de la Copa BetPlay
Grupo A:
- Deportivo Cali
- Atlético Bucaramanga
- Alianza FC
- Boca Junior de Cali
- Real Santander
Grupo B
- Millonarios
- Llaneros
- Boyacá Chicó
- Patriotas
- Atlético de Cali
Grupo C
- DIM
- Fortaleza
- Cúcuta Deportivo
- Orsomarso
- Itagüí Leones
Grupo D
- Águilas Doradas
- Jaguares
- Deportivo Pereira
- Independiente Yumbo
- Real Cundinamarca
Los clasificados a finales y su contexto en Copa
Los ocho primeros en Liga y Torneo tendrán que medirse en duelos de eliminación directa para buscar su lugar en los octavos de final de la competencia.
Se definieron los cruces con la tabla de posiciones. El primero de Liga va contra el octavo de Torneo, razón por la cual Nacional se medirá ante Tigres. Estos partidos se jugarían el segundo semestre.