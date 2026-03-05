Retiran estatuas de Rafael Orozco e Israel Romero horas después de ser estrenadas

La instalación de las nuevas esculturas en homenaje al Binomio de Oro de América en Valledupar desató una controversia que obligó a la administración local a tomar medidas.

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En pleno desarrollo del Festival de la Leyenda Vallenata, el alcalde Ernesto Orozco Durán anunció el retiro provisional de los monumentos dedicados a Rafael Orozco e Israel Romero, luego de una oleada de cuestionamientos ciudadanos sobre su apariencia.

Las figuras, ubicadas inicialmente en el Ecoparque Río Guatapurí, se sumaban a otros homenajes a referentes del vallenato en este punto turístico. Sin embargo, tras su inauguración, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios expresaron inconformidad por el escaso parecido con los artistas, generando una rápida viralización acompañada de críticas, memes y comparaciones.

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El propio alcalde confirmó que la decisión responde directamente a la percepción negativa de la ciudadanía. A través de su cuenta en X, manifestó que no quedó satisfecho con el resultado de la obra y solicitó al escultor su intervención inmediata. Según explicó, las piezas serán modificadas para mejorar su calidad antes de ser reinstaladas.

Las esculturas, de aproximadamente 200 kilos cada una y montadas sobre pedestales de porcelanato negro, fueron elaboradas por el artista Jhon Peñaloza Almanza. El compromiso de la administración es que, tras los ajustes, las obras regresen al espacio público y cumplan con su objetivo conmemorativo.

A pesar de las críticas, no todos los sectores reaccionaron negativamente. Familiares de Rafael Orozco, incluyendo su viuda Clara Cabello y sus hijas, así como el propio Israel Romero, expresaron respaldo al homenaje y valoraron el gesto simbólico, destacando la intención de preservar la memoria del legado musical.

Por ahora, no existe una fecha definida para la reinstalación de las esculturas. Las autoridades locales han reiterado su intención de escuchar a la comunidad y garantizar que el homenaje final esté a la altura de dos figuras fundamentales del vallenato.