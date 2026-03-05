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Oficial: estos son los ocho clasificados a las finales de la Liga BetPlay 2026-I

Luego de que se jugaran los cinco partidos definitivos en la fecha 19 del campeonato, se definieron los ocho clubes que buscarán quedarse con el título.

FOTO: Dimayor

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
05:36 p. m.
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Dos cupos para siete equipos en disputa; esa fue la premisa previo al arranque de la fecha 19 del primer semestre de la Liga BetPlay. Se jugaron cinco partidos en simultánea entre los clubes que seguían con opciones de clasificar a los cuartos de final.

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Previo al inicio de estos partidos, ya habían seis clubes en la próxima ronda de la primera división del fútbol colombiano. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali, todos superando el umbral de 30 puntos.

Una vez terminaron los cinco encuentros, los nuevos clasificados fueron Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá.

  • Alianza 2 - 2 Millonarios
  • Santa Fe 3 - 1 Internacional de Bogotá
  • Tolima 1 - 1 Deportivo Cali
  • Fortaleza 2 - 1 Bucaramanga
  • DIM 1 - 2 Águilas Doradas

¿Quiénes se clasificaron en la fecha 19 de la Liga BetPlay?

  • Atlético Nacional
  • Deportivo Pasto
  • Once Caldas
  • Junior de Barranquilla
  • Deportes Tolima
  • América de Cali
  • Santa Fe
  • Internacional de Bogotá.

Con esto, la tabla de posiciones solo se movió para cambiar de lugares a Santa Fe e Internacional, pero clasificando ambos.

El futuro de los equipos eliminados en la Liga BetPlay

Contrario a otros semestres, los 12 equipos que quedaron eliminados en esta primera fase no saldrán a vacaciones directamente, sino que seguirán compitiendo, pero en la primera fase de la Copa BetPlay de 2026.

Se estarán enfrentando a los 8 clubes que quedaron eliminados en el 'todos contra todos' del Torneo BetPlay. Se disputará una fase de grupos con 5 clubes en cada uno, donde los dos primeros clasifican a los octavos de final.

Entre tanto, los 16 clasificados a cuartos de final (8 Liga y 8 Torneo) se medirán en duelos directos para buscar los otros clasificados a octavos. Un formato que generó cuestionamientos.

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