Así se define un empate en la tabla de la Liga BetPlay: criterios oficiales

Este domingo 3 de mayo, se estarán jugando de manera simultánea cinco partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay, donde buscarán definirse los últimos clasificados a la fase de cuartos de final del campeonato.

A las 3:30 de la tarde rodará el balón en cinco estadios de Colombia. Son siete equipos los que buscan quedarse con los últimos dos cupos disponibles en zona de clasificación, sumándose a seis clubes que ya aseguraron su puesto en la próxima ronda.

¿Qué partidos se jugarán y cuáles son las cuentas?

Dependiendo de los resultados que se presenten, el umbral mínimo de clasificación es de 26 puntos. Razón por la cual clubes como Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga siguen con posibilidades a pesar de solo tener 23 unidades, pero allí dependerán de los criterios de desempate.

La tabla en este momento está así:

6. Once Caldas - 30 puntos | +8

7. Internacional de Bogotá - 27 puntos | +2 goles

8. Independiente Santa Fe - 26 | +5

9. Deportivo Cali - 26 | +4

10. DIM - 26 | +3

11. Millonarios - 25 | +8

12. Bucaramanga - 23 | +7

13. Águilas Doradas - 23 | -5

14. Llaneros FC - 22 puntos | 0

Los partidos se jugarán así:

Tolima vs. Deportivo Cali

Fortaleza vs. Bucaramanga

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá

vs. Medellín vs. Águilas Doradas

vs. Alianza FC vs. Millonarios

Criterios de desempate en la tabla de la Liga BetPlay

Según el reglamento, el primer criterio es la mayor diferencia de gol, es decir, la resta entre goles a favor y goles en contra en la fase. Si la igualdad persiste, se evalúa el mayor número de goles a favor.

En caso de continuar el empate, el tercer criterio es el mayor número de goles anotados como visitante, seguido por el menor número de goles en contra. Posteriormente, se analiza el menor número de goles recibidos en condición de visitante.

Como último recurso, si ninguno de los criterios anteriores logra romper la igualdad, el reglamento contempla un sorteo realizado por Dimayor en presencia de delegados de los clubes involucrados.

¿Qué pasa si el empate define la clasificación?

El reglamento incluye un parágrafo clave: si el empate persiste tras aplicar los cinco primeros criterios y está en juego el último cupo de clasificación, la Dimayor podrá definirlo mediante partido o partidos adicionales, en lugar de recurrir al sorteo, garantizando así el mérito deportivo.