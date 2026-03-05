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Masacre en Cúcuta: cuatro hombres fueron asesinados en un ataque armado

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias fue uno de los asesinados.

Asesinato de joven en Cali.
Asesinato de joven en Cali. Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
08:02 a. m.
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La madrugada de este domingo estuvo marcada por la violencia en la capital de Norte de Santander. Hacia las 3:00 a.m., un ataque armado frente a un conjunto residencial dejó cuatro hombres muertos, entre ellos William Giovanni López, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias, Sergio Andrés Durán Sánchez, Didier Fabián Trujillo y Pedro Emilio Leal Sánchez.

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Ataque indiscriminado en la glorieta

De acuerdo con las versiones preliminares, entre seis y siete personas departían en la glorieta del sector cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron por el Anillo Vial Occidental y abrieron fuego de manera indiscriminada. Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron por la misma vía.

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Víctimas solían reunirse en el lugar

Allegados a las víctimas señalaron que los hombres acostumbraban reunirse en ese punto los fines de semana para compartir.

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La presencia del líder comunal entre los fallecidos ha generado conmoción en la comunidad, que exige respuestas rápidas de las autoridades frente a la creciente inseguridad en la ciudad.

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