CANAL RCN
Deportes

¿Qué equipos se clasificarán a playoffs en la última fecha, según la IA? Pronóstico

Este domingo se jugará la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay y este es el pronóstico de la inteligencia artificial.

Clasificados
Foto: @SantaFe - @MillosFCOficial

Noticias RCN

abril 27 de 2026
03:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay entra en su punto más dramático, con una última jornada que definirá a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales. A falta de esa fecha definitiva, el panorama muestra a varios equipos ya instalados y a un grupo numeroso luchando por los últimos cupos, con diferencias mínimas en puntos y gol diferencia que pueden inclinar la balanza.

En la parte alta, Atlético Nacional lidera con autoridad con 40 puntos y una diferencia de gol de +21, siendo el único equipo completamente asegurado y con margen para rotar en la última fecha. Lo siguen Deportivo Pasto (34 puntos) y Junior de Barranquilla (32), ambos con un pie en la clasificación y dependiendo de sí mismos para confirmar su presencia.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga
RELACIONADO

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga

Más atrás aparece un bloque fuerte con Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas, todos con 30 unidades, lo que prácticamente les garantiza estar en los ocho salvo una combinación muy improbable de resultados.

La pelea por los últimos cupos: margen mínimo y cuentas complejas

El verdadero drama está del séptimo lugar hacia abajo. Equipos como Internacional de Bogotá (28 puntos) y Independiente Santa Fe (26) parten con ventaja, pero no tienen asegurada su clasificación. Por detrás, aparecen clubes como Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios, todos rondando entre 25 y 26 puntos, obligados a ganar y esperar otros resultados.

La situación es tan ajustada que incluso el gol diferencia será determinante. Equipos como Millonarios tienen una buena diferencia (+8), lo que podría darles ventaja en caso de igualdad, mientras que otros, como Medellín o Cali, deberán no solo sumar de a tres sino hacerlo con contundencia.

Programación oficial de la DIMAYOR: partidos y horarios de la última fecha Liga BetPlay
RELACIONADO

Programación oficial de la DIMAYOR: partidos y horarios de la última fecha Liga BetPlay

Además, hay clubes como Atlético Bucaramanga que aún conservan opciones matemáticas, pero dependen de múltiples resultados, lo que reduce considerablemente sus probabilidades.

Pronóstico de la IA: así se perfilaría el grupo de los ocho

Teniendo en cuenta rendimiento reciente, calendario y diferencia de gol, el escenario más probable para el cierre del todos contra todos dejaría la tabla de la siguiente manera:

  1. Atlético Nacional
  2. Deportivo Pasto
  3. Junior
  4. Deportes Tolima
  5. América de Cali
  6. Once Caldas
  7. Internacional de Bogotá
  8. Millonarios

En este pronóstico, Millonarios lograría meterse en la última casilla gracias a su diferencia de gol y a una victoria en la última jornada, superando a rivales directos que también están en la pelea. Equipos como Santa Fe, Medellín o Cali quedarían muy cerca, evidenciando lo apretado de la competencia.

PSG vs. Bayern Múnich, semifinal de Champions: hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO🔴
RELACIONADO

PSG vs. Bayern Múnich, semifinal de Champions: hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO🔴

Así, todo apunta a una definición de alto voltaje, en la que cada gol, cada error y cada decisión arbitral podría cambiar el destino de varios clubes. La Liga BetPlay se encamina hacia un cierre vibrante, con múltiples historias cruzadas y la incertidumbre como principal protagonista hasta el último minuto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

PSG

PSG vs. Bayern Múnich, semifinal de Champions: hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO🔴

Liga BetPlay

Programación oficial de la DIMAYOR: partidos y horarios de la última fecha Liga BetPlay

Liga BetPlay

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga

Otras Noticias

Información Institucional

Upar Awards 2026: lista oficial de nominados y cómo votar

La organización de los Upar Awards 2026 reveló la esperada lista oficial de nominados, destacando en 35 categorías a los máximos exponentes del vallenato.

Antioquia

¿Qué se sabe sobre el impresionante incendio en una fábrica de bicicletas en Itagüí?

El hecho se presentó sobre el mediodía de este lunes 27 de abril.

Tiroteo en Estados Unidos

¿Cuál es la hipótesis detrás del tiroteo en gala con Trump y cómo se desarrolló el ataque armado?

Dólar

El precio del dólar tuvo un nuevo movimiento en el cierre de hoy 27 de abril de 2026: ¿fue inesperado?

Invima

Invima prohíbe reconocido tratamiento capilar en Colombia: es ilegal y genera riesgos para la salud