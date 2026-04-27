¿Qué equipos se clasificarán a playoffs en la última fecha, según la IA? Pronóstico

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay entra en su punto más dramático, con una última jornada que definirá a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales. A falta de esa fecha definitiva, el panorama muestra a varios equipos ya instalados y a un grupo numeroso luchando por los últimos cupos, con diferencias mínimas en puntos y gol diferencia que pueden inclinar la balanza.

En la parte alta, Atlético Nacional lidera con autoridad con 40 puntos y una diferencia de gol de +21, siendo el único equipo completamente asegurado y con margen para rotar en la última fecha. Lo siguen Deportivo Pasto (34 puntos) y Junior de Barranquilla (32), ambos con un pie en la clasificación y dependiendo de sí mismos para confirmar su presencia.

Más atrás aparece un bloque fuerte con Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas, todos con 30 unidades, lo que prácticamente les garantiza estar en los ocho salvo una combinación muy improbable de resultados.

La pelea por los últimos cupos: margen mínimo y cuentas complejas

El verdadero drama está del séptimo lugar hacia abajo. Equipos como Internacional de Bogotá (28 puntos) y Independiente Santa Fe (26) parten con ventaja, pero no tienen asegurada su clasificación. Por detrás, aparecen clubes como Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios, todos rondando entre 25 y 26 puntos, obligados a ganar y esperar otros resultados.

La situación es tan ajustada que incluso el gol diferencia será determinante. Equipos como Millonarios tienen una buena diferencia (+8), lo que podría darles ventaja en caso de igualdad, mientras que otros, como Medellín o Cali, deberán no solo sumar de a tres sino hacerlo con contundencia.

Además, hay clubes como Atlético Bucaramanga que aún conservan opciones matemáticas, pero dependen de múltiples resultados, lo que reduce considerablemente sus probabilidades.

Pronóstico de la IA: así se perfilaría el grupo de los ocho

Teniendo en cuenta rendimiento reciente, calendario y diferencia de gol, el escenario más probable para el cierre del todos contra todos dejaría la tabla de la siguiente manera:

Atlético Nacional Deportivo Pasto Junior Deportes Tolima América de Cali Once Caldas Internacional de Bogotá Millonarios

En este pronóstico, Millonarios lograría meterse en la última casilla gracias a su diferencia de gol y a una victoria en la última jornada, superando a rivales directos que también están en la pelea. Equipos como Santa Fe, Medellín o Cali quedarían muy cerca, evidenciando lo apretado de la competencia.

Así, todo apunta a una definición de alto voltaje, en la que cada gol, cada error y cada decisión arbitral podría cambiar el destino de varios clubes. La Liga BetPlay se encamina hacia un cierre vibrante, con múltiples historias cruzadas y la incertidumbre como principal protagonista hasta el último minuto.