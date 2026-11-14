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Es oficial: Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay

Dimayor definió el sorteo de los cuadrangulares junto con la primera fecha.

Mateo Alfonso Rey

noviembre 14 de 2026
06:22 p. m.
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Con los ocho clasificados ya confirmados y la atenta mirada puesta en la estrella de fin de año, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) llevó a cabo el sorteo oficial que estructuró los dos grupos de los cuadrangulares semifinales.

El sorteo dejó configuradas dos zonas sumamente competitivas que reúnen a los clubes de mayor tradición y fanaticada del país.

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Por un lado, el Grupo A quedó comandado por Atlético Nacional —que hizo valer su gran campaña para quedarse con el primer lugar de la fase regular y el codiciado punto invisible—, acompañado por instituciones de estirpe como Independiente Santa Fe, el Independiente Medellín y el siempre peligroso Once Caldas.

Entre tanto, el Grupo B arrojó una zona igualmente explosiva con el América de Cali como cabeza de serie tras adueñarse de la segunda casilla, escoltado por el Deportivo Cali, el tradicional Millonarios y el siempre aguerrido Atlético Bucaramanga.

Así se jugará la primera fecha de cuadrangulares

Con los grupos ya definidos, la Dimayor confirmó el calendario inicial para la primera fecha de esta instancia definitiva, la cual pondrá a rodar el balón en medio de cruces regionales que encenderán los ánimos desde el pitazo inicial.

En lo que respecta al Grupo A, el destino deparó un vibrante duelo entre el Once Caldas y el Atlético Nacional. Paralelamente, el estadio Atanasio Girardot albergará otro partidazo de pronóstico reservado: Independiente Medellín se medirá ante Independiente Santa Fe.

Por su parte, el Grupo B no se queda atrás en materia de emociones y emociones fuertes. La jornada inaugural entregará un electrizante clásico vallecaucano cuando el Deportivo Cali reciba en su fortín al Millonarios, en un duelo histórico donde ambos clubes pondrán sobre el césped toda su jerarquía.

Asimismo, el Atlético Bucaramanga se vera las caras frente al América de Cali, un enfrentamiento catalogado como de alta tensión debido al buen momento de los búcaros y a la obligación de los escarlatas de revalidar su condición de cabeza de serie y aspirante firme al título.

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