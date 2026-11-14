¿Cuál es el impacto de la diabetes en la vida reproductiva de los hombres?

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por los altos niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, uno de sus efectos menos conocidos está relacionado con la salud sexual masculina, particularmente con las dificultades para lograr o mantener una erección.

Según el Barómetro de Salud Sexual Masculina, elaborado por Boston Medical a partir de una muestra internacional de más de 82.000 pacientes, el 15,5 % de los hombres atendidos por disfunción eréctil en sus clínicas de Colombia también presenta diabetes. Esto representa aproximadamente uno de cada seis pacientes.

La cifra llama la atención sobre la importancia de identificar las señales que pueden advertir sobre alteraciones en el organismo. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (FID), se estima que cerca de 490.000 personas en Colombia viven con esta enfermedad sin saberlo.

¿Por qué la diabetes puede provocar disfunción eréctil en los hombres?

Para comprender esta relación, es importante tener en cuenta que una erección depende del funcionamiento adecuado de los vasos sanguíneos y del sistema nervioso. Cuando los niveles de glucosa permanecen elevados durante períodos prolongados, pueden producirse daños en estas estructuras lo que dificulta el flujo de sangre necesario para mantener una erección.

La doctora Olga Lucía Aristizábal, de Boston Medical, explica que esta complicación puede convertirse incluso en la primera manifestación que lleve a identificar la enfermedad.

“Para lograr y mantener una erección, es fundamental que la sangre circule adecuadamente hacia el pene. El problema es que la diabetes puede alterar este proceso, pues el exceso de glucosa en la sangre puede provocar daños en los vasos sanguíneos y los nervios. Por eso, es común que los hombres que acuden a nuestros centros por problemas de erección también tengan diabetes sin saberlo y descubran que padecen esta enfermedad a partir de la disfunción eréctil”.

En ese sentido, consultar oportunamente por dificultades sexuales persistentes puede permitir una evaluación médica más amplia y contribuir a detectar condiciones que requieren tratamiento.

¿Los hombres con diabetes pueden recuperar su función sexual?

Tener diabetes no significa necesariamente perder la capacidad de mantener relaciones íntimas satisfactorias. El control de la enfermedad y el tratamiento de las alteraciones eréctiles pueden contribuir a mejorar esta función.

Una investigación de Boston Medical, presentada en el XLV Congreso de la Confederación Americana de Urología, realizado en Lima, encontró diferencias en la respuesta al tratamiento según el control de los niveles de glucosa.

Ocho de cada diez pacientes con diabetes bien controlada mejoraron sus erecciones después de recibir tratamiento para la disfunción eréctil, mientras que entre aquellos con niveles más elevados de azúcar en la sangre la mejoría se presentó en cinco de cada diez.

Los participantes recibieron distintas intervenciones médicas, seleccionadas de acuerdo con la gravedad de su condición. Los investigadores observaron que un mejor control glucémico se relacionó con una respuesta más favorable al tratamiento, independientemente de la edad, la gravedad de la disfunción eréctil o la alternativa terapéutica utilizada.

La recomendación principal es no ignorar las dificultades de erección cuando se presentan de manera frecuente, ya que pueden ser una manifestación de problemas de salud que requieren valoración profesional.

Esta nota cuenta con redacción IA y fue editada por un periodista de Noticias RCN.