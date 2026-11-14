🔴 EN VIVO 🔴 Siga toda la definición de la última fecha de Liga Betplay: véalo aquí

El fútbol profesional colombiano vive una jornada cargada de tensión y calculadora en mano este sábado 14 de noviembre, con el desenlace de la fecha 19 de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Siete encuentros programados en simultáneo a partir de las 3:30 p. m. determinan tanto los últimos tiquetes disponibles hacia los cuadrangulares semifinales como la codiciada ventaja deportiva —conocida popularmente como el "punto invisible"— para los dos primeros lugares de la clasificación.

La jornada arrancó previamente con tres compromisos adelantados entre jueves y viernes que ya dejaron movimientos clave en el tablero. En Pasto, Junior de Barranquilla se impuso 1-0 como visitante en un duelo de equipos ya eliminados, mientras que Llaneros y Boyacá Chicó igualaron sin goles en Villavicencio. El plato fuerte de la antesala ocurrió en la noche del viernes, cuando Independiente Santa Fe venció 2-0 a Internacional de Bogotá, resultado con el que el conjunto cardenal alcanzó los 34 puntos y aseguró su presencia entre los ocho mejores.

Estos son los partidos que definirán los ocho mejores

Con Atlético Nacional sembrado como líder indiscutible de la fase regular tras sumar 39 unidades y una diferencia de gol de +20, el gran atractivo en la parte alta pasa por definir quién lo acompañará como cabeza de serie.

Deportivo Cali parte con la primera opción al acumular 34 puntos y +16 de diferencia de gol; al cuadro azucarero le basta con derrotar a Deportes Tolima en Palmaseca para blindar el segundo puesto. Al acecho aparecen América de Cali (33 puntos y +14) y Atlético Bucaramanga (32 puntos y +13), obligados a ganar sus respectivos compromisos ante Deportivo Pereira y Fortaleza, además de esperar un tropiezo de los vallecaucanos. Santa Fe, aunque iguala en puntos al Cali, tiene un panorama matemático remoto por su diferencia de +12.

En la zona media de la tabla se libra la batalla más dramática por los tres cupos restantes a la fiesta de fin de año. Independiente Medellín (29 puntos), Millonarios (27) y Once Caldas (27) llegan a la última cita dentro del grupo de privilegiados, pero sin margen para la relajación. Detrás de ellos presionan Deportes Tolima, con 26 unidades, y Águilas Doradas, con 25, ambos con opciones reales de dar el golpe sobre la hora.

El calendario cruzó directamente a varios de estos protagonistas en duelos de alto voltaje. Millonarios recibe en el estadio El Campín a un Alianza FC ya eliminado con la consigna de ganar para no depender de terceros, mientras que Once Caldas afronta una prueba de fuego visitando a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Por su parte, Águilas Doradas recibe en Rionegro a Independiente Medellín en un choque regional que puede alterar la zona de clasificación. Una vez concluidos los noventa minutos en todas las plazas, la Dimayor procederá al sorteo oficial de los grupos semifinales.