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Siga la pelea de Stream Fighters 5 EN VIVO: Resultados y ganadores en directo

Siga en este enlace la pelea que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.

Foto: Westcol

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
05:47 p. m.
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La quinta edición del evento de entretenimiento digital más importante de Latinoamérica ya está en marcha. Stream Fighters 5, la velada de boxeo amateur organizada por el creador de contenido colombiano Westcol, reúne nuevamente a las figuras más influyentes del streaming y las redes sociales sobre el cuadrilátero.

Para quienes desean seguir cada detalle de la jornada, a continuación se presenta la guía completa con la señal de transmisión oficial, los horarios internacionales y la cobertura minuto a minuto de todos los combates.

LINK para ver EN VIVO las peleas de Stream Fighters 5
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El espectáculo está programado para las 6:00 p. m. de este sábado 14 de noviembre, mientras que las puertas del Coliseo MedPlus abrirán desde las 4:00 p. m. para los asistentes.

SIGA LA PELEA EN ESTE ENLACE: https://kick.com/westcol

Los combates se desarrollarán durante la noche, acompañados de presentaciones musicales. Sin embargo, la organización no ha establecido públicamente una hora definitiva para cada enfrentamiento, por lo que su desarrollo dependerá del avance de la programación.

¿Cuáles son los combates de Stream Fighters 5?

La programación incluye enfrentamientos individuales y una pelea por equipos. Estos son los combates anunciados:

Westcol vs. Blessd: combate especial con robots humanoides.
Andrea Valdiri vs. La Divaza: primer compate hombre y mujer
Herrera vs. JH de la Cruz.
Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro.
Sebastucho vs. Leandro.
Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya: combate por equipos, dos contra dos.
Samantha Correa vs. Cami Pulgarín.
El Agropecuario vs. Daren.
Willito y Lonche vs. Chanty y Samulx.
Rey de la City vs. WeGotKicks.

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