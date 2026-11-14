CANAL RCN
Colombia Video

Detalles del operativo en el que cayó ‘Primo Gay’, vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez

Se trata de uno de los cabecillas de las disidencias Farc. Fue detenido en Briceño tras meses de seguimiento. Autoridades ofrecían $640 millones por su captura.

Yhonay Díaz

noviembre 14 de 2026
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades lograron un golpe significativo al crimen organizado con la captura de Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, en la vereda Santa Ana del municipio de Briceño, Antioquia.

Cayó alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias, vinculado con el crimen del periodista Mateo Pérez
RELACIONADO

Cayó alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias, vinculado con el crimen del periodista Mateo Pérez

El señalado cabecilla de las disidencias de las Farc está vinculado directamente con el asesinato del periodista Mateo Pérez y múltiples actos terroristas en el departamento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura y destacó la importancia de esta acción de la fuerza pública para las víctimas.

Significa darle un poco de sosiego a las mamás a quienes este criminal le arrebató sus hijos, como doña Gloria Rueda, una profesora de Yarumal, que vio morir a manos de este bandido, a su hijo Mateo Pérez Rueda, un periodista que estaba buscando la verdad.

Revelan cómo torturaron y asesinaron al periodista Mateo Pérez: un chat en su celular fue su sentencia
RELACIONADO

Revelan cómo torturaron y asesinaron al periodista Mateo Pérez: un chat en su celular fue su sentencia

El sanguinario operar de alias Primo Gay

Alias Primo Gay, de 24 años, tiene aproximadamente 12 años de trayectoria criminal. Según inteligencia militar, inició en las filas del ELN, posteriormente perteneció a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco y finalmente habría traicionado a esta estructura para unirse al Frente 36 bajo el mando de alias Calarcá.

Información de inteligencia sugiere que en 2024 rompió relaciones con esta última organización para vincularse con el Clan del Golfo.

El capturado es señalado como responsable de la expansión de las disidencias Farc en el norte de Antioquia.

Entre sus actividades criminales destacan ataques a torres de energía en Medellín, extorsión a Empresas Públicas de Medellín (EPM), instalación de campos minados y atentados contra la fuerza pública. Las autoridades lo vinculan con el atentado con explosivos a un helicóptero de la Policía en Amalfi, donde murieron 13 uniformados.

Le dispararon para torturarlo: informe forense de Mateo Pérez, periodista asesinado por las disidencias
RELACIONADO

Le dispararon para torturarlo: informe forense de Mateo Pérez, periodista asesinado por las disidencias

‘Primo Gay’ detrás del asesinato del periodista Mateo Pérez

El caso que mayor atención mediática generó fue el asesinato del periodista Mateo Pérez el 8 de mayo en Briceño.

El comunicador de 25 años, director de un medio independiente, fue interceptado por hombres armados en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño. Tras ser interrogado y encontrarle mensajes con la fuerza pública, fue ejecutado con cinco impactos de bala por orden directa de alias Primo Gay.

El gobernador Rendón valoró el trabajo conjunto de las autoridades.

Esta mañana que hablaba con el presidente, lo poníamos en contexto y le hacíamos un reconocimiento porque ya van dos neutralizados de los 19 objetivos de alto valor que nosotros le presentamos en el empalme territorial.

El mandatario enfatizó que "cuando hay liderazgo y determinación se puede trabajar conjuntamente entre las distintas unidades de nuestra fuerza pública y la justicia para arrinconar a los criminales".

Por información que permitiera la captura de alias Primo Gay, el Ministerio de Defensa había ofrecido una recompensa de $640 millones, que según confirmó el gobernador, aún no ha sido cobrada.

El capturado está requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

A la cárcel alias Chalá, cabecilla de las disidencias señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez
RELACIONADO

A la cárcel alias Chalá, cabecilla de las disidencias señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez

Detalles del operativo en el que cayó alias Primo Gay

Tropas de la séptima división del Ejército Nacional realizaron seguimiento durante tres semanas al objetivo.

La captura se produjo en un operativo conjunto entre el Ejército, la Fiscalía y la Policía, específicamente por comandos élite del Gaula Militar. El detenido fue trasladado bajo fuerte custodia a las instalaciones de la séptima división en Medellín.

El gobernador Rendón solicitó que se evalúe la posibilidad de extradición, especialmente por el derribo del helicóptero de propiedad del gobierno estadounidense.

Las operaciones continúan contra otros integrantes de la estructura criminal, incluyendo a alias Macho Viejo, alias Sobrino y alias Poeta.

Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá
RELACIONADO

Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Pan y agua: así se está alimentando a los pacientes del Hospital Alma Máter por crisis financiera

Disidencias de las Farc

Disidencias de las Farc usan fincas de campesinos en Cauca para esconder armas y explosivos

Temblor en Colombia

Tembló nuevamente en Colombia hoy 14 de noviembre de 2026: atento al reporte

Otras Noticias

Liga BetPlay

🔴 EN VIVO 🔴 Siga toda la definición de la última fecha de Liga Betplay: véalo aquí

Siga en directo todas las emociones de los partidos que definirán los ocho mejores.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

¡Nuevos ganadores después del sorteo del Super Astro Sol de este 14 de noviembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Artistas

LINK para ver EN VIVO las peleas de Stream Fighters 5

Enfermedades

¿Cuál es el impacto de la diabetes en la vida reproductiva de los hombres?

Artistas

Reconocido actor fue encontrado sin vida en su casa: hay conmoción