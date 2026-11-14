Detalles del operativo en el que cayó ‘Primo Gay’, vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez

Las autoridades lograron un golpe significativo al crimen organizado con la captura de Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, en la vereda Santa Ana del municipio de Briceño, Antioquia.

El señalado cabecilla de las disidencias de las Farc está vinculado directamente con el asesinato del periodista Mateo Pérez y múltiples actos terroristas en el departamento.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura y destacó la importancia de esta acción de la fuerza pública para las víctimas.

Significa darle un poco de sosiego a las mamás a quienes este criminal le arrebató sus hijos, como doña Gloria Rueda, una profesora de Yarumal, que vio morir a manos de este bandido, a su hijo Mateo Pérez Rueda, un periodista que estaba buscando la verdad.

El sanguinario operar de alias Primo Gay

Alias Primo Gay, de 24 años, tiene aproximadamente 12 años de trayectoria criminal. Según inteligencia militar, inició en las filas del ELN, posteriormente perteneció a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco y finalmente habría traicionado a esta estructura para unirse al Frente 36 bajo el mando de alias Calarcá.

Información de inteligencia sugiere que en 2024 rompió relaciones con esta última organización para vincularse con el Clan del Golfo.

El capturado es señalado como responsable de la expansión de las disidencias Farc en el norte de Antioquia.

Entre sus actividades criminales destacan ataques a torres de energía en Medellín, extorsión a Empresas Públicas de Medellín (EPM), instalación de campos minados y atentados contra la fuerza pública. Las autoridades lo vinculan con el atentado con explosivos a un helicóptero de la Policía en Amalfi, donde murieron 13 uniformados.

‘Primo Gay’ detrás del asesinato del periodista Mateo Pérez

El caso que mayor atención mediática generó fue el asesinato del periodista Mateo Pérez el 8 de mayo en Briceño.

El comunicador de 25 años, director de un medio independiente, fue interceptado por hombres armados en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño. Tras ser interrogado y encontrarle mensajes con la fuerza pública, fue ejecutado con cinco impactos de bala por orden directa de alias Primo Gay.

El gobernador Rendón valoró el trabajo conjunto de las autoridades.

Esta mañana que hablaba con el presidente, lo poníamos en contexto y le hacíamos un reconocimiento porque ya van dos neutralizados de los 19 objetivos de alto valor que nosotros le presentamos en el empalme territorial.

El mandatario enfatizó que "cuando hay liderazgo y determinación se puede trabajar conjuntamente entre las distintas unidades de nuestra fuerza pública y la justicia para arrinconar a los criminales".

Por información que permitiera la captura de alias Primo Gay, el Ministerio de Defensa había ofrecido una recompensa de $640 millones, que según confirmó el gobernador, aún no ha sido cobrada.

El capturado está requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

Detalles del operativo en el que cayó alias Primo Gay

Tropas de la séptima división del Ejército Nacional realizaron seguimiento durante tres semanas al objetivo.

La captura se produjo en un operativo conjunto entre el Ejército, la Fiscalía y la Policía, específicamente por comandos élite del Gaula Militar. El detenido fue trasladado bajo fuerte custodia a las instalaciones de la séptima división en Medellín.

El gobernador Rendón solicitó que se evalúe la posibilidad de extradición, especialmente por el derribo del helicóptero de propiedad del gobierno estadounidense.

Las operaciones continúan contra otros integrantes de la estructura criminal, incluyendo a alias Macho Viejo, alias Sobrino y alias Poeta.