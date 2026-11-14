¡Definidos! Estos son los ocho mejores que pelearán por la estrella de fin año en la Liga Betplay 2026

Tras una vibrante y dramática decimonovena jornada disputada en simultáneo este sábado 14 de noviembre, quedaron oficialmente confirmados los ocho equipos que avanzan a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026.

Con la eliminación temprana del vigente bicampeón, Junior de Barranquilla, el torneo clausura promete una recta final de alto voltaje protagonizada por los clubes más históricos y tradicionales del país.

Los ocho invitados a la fiesta de fin de año son: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas.

Así se desarolló la última fecha de la liga colombiana

La jornada sabatina mantuvo a los aficionados al borde del asiento, definiendo no solo quiénes completaban el selecto grupo de ocho, sino también el orden de la parte alta de la tabla que otorga el codiciado ‘punto invisible’ (ventaja deportiva en caso de empate en los cuadrangulares).

Atlético Nacional ratificó con autoridad su condición de superlíder del campeonato. El conjunto ‘verdolaga’ cerró la fase regular en la primera posición con 40 puntos y una diferencia de gol de +20, consolidándose como uno de los grandes favoritos al título.

Por su parte, la gran sorpresa en la parte alta la dio América de Cali, que escaló hasta el segundo lugar de la tabla con 36 unidades y una diferencia de +16, asegurando la cabeza de serie del otro grupo y la valiosa ventaja deportiva.

Muy cerca se ubicó el Deportivo Cali, tercero con 35 puntos y también con una diferencia de gol de +16, completando un podio de alto calibre para los equipos vallecaucanos y antioqueños.

S eguido muy de cerca por el Atlético Bucaramanga, que culminó en la quinta casilla con 35 unidades (+13). En la zona media-alta, la consistencia fue la regla. Independiente Santa Fe ratificó su buen momento al finalizar cuarto con 34 puntos (+12).

En la séptima casilla se acomodó Millonarios con 30 puntos y una diferencia de +11, demostrando resiliencia en las fechas decisivas. Finalmente, el octavo y último boleto a la fiesta de fin de año se lo quedó el Once Caldas, que con 28 unidades (+4) resistió los embates de sus perseguidores directos como Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo (ambos con 27 puntos) para meterse de última hora en los cuadrangulares.

Así quedó la tabla de posiciones tras la última fecha