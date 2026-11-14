Así quedaron los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2026: grupos de infarto

Tras finalizar las 19 fechas de la fase regular, los conjuntos que consiguieron mantener su lugar de privilegio y lucharán por el título del semestre son: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas.

La parte alta de la tabla dejó a Atlético Nacional como el gran líder indiscutible del todos contra todos al sumar 40 puntos, asegurando no solo la clasificación sino también la condición de cabeza de serie en uno de los grupos.

Por su parte, América de Cali firmó una campaña excelente alcanzando las 36 unidades, lo que le permitió adueñarse de la segunda posición y quedarse con el codiciado "punto invisible" (ventaja deportiva en caso de empate en puntos en su cuadrangular), compartiendo este beneficio de cabeza de serie con el cuadro verdolaga.

Detrás de ellos se escalonaron con fuerza el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga, ambos con 35 puntos, seguidos muy de cerca por Independiente Santa Fe con 34 unidades y el Independiente Medellín con 32.

Los últimos dos tiquetes a la fiesta semifinal se los adjudicaron Millonarios, que cerró con 30 puntos tras una sólida victoria en El Campín, y el Once Caldas, que selló su clasificación con 28 unidades tras sufrir hasta el último minuto y conseguir un empate vital en el Atanasio Girardot frente a Nacional.

Así quedaron conformados los grupos de la Liga Betplay 2026

Grupo A

Atlético Nacional

Santa Fe

Once Caldas

Medellín

Grupo B