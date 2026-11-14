CANAL RCN
Economía

Requisitos para ser beneficiario del programa Renta Ciudadana: esto informa Prosperidad Social

El próximo ciclo de pagos del programa se realizará entre el 13 y el 28 de noviembre.

Requisitos para ser beneficiario del programa Renta Ciudadana: esto informa Prosperidad Social
Foto: Magnific

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
04:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Prosperidad Social informó que del 13 al 28 de noviembre de 2026 se harán los pagos correspondientes al programa Renta Ciudadana y devolución del IVA, y muchas personas que no tienen conocimiento acerca de estos trámites se han preguntado cómo pueden acceder a este beneficio.

¿Cómo saber si tiene un subsidio? Así puede consultar con su cédula en Prosperidad Social
RELACIONADO

¿Cómo saber si tiene un subsidio? Así puede consultar con su cédula en Prosperidad Social

El programa Renta Ciudadana busca mejorar las condiciones de vida de los hogares más necesitados en Colombia a través de ayudas monetarias y acciones orientadas a promover la movilidad social; inició en 2024 y se dirige a familias en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, priorizando a personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.

Requisitos para acceder al programa Renta Ciudadana

Según Prosperidad Social, no hay algún proceso de inscripción o pago a intermediarios para acceder al programa; la entidad selecciona a los beneficiarios de forma directa a través del estudio de diferentes bases de datos.

Personas pertenecientes al grupo A (pobreza extrema) y B del Sisbén IV y población afectada por desastres o crisis son los grupos que pueden acceder al beneficio y deben cumplir ciertos compromisos en salud y educación, tales como el esquema de vacunación para menores de 6 años, afiliación a EPS y contar con matrícula y asistencia regular al colegio para los niños y adolescentes.

¿Es beneficiario de Renta Ciudadana? Link para consultar con su cédula
RELACIONADO

¿Es beneficiario de Renta Ciudadana? Link para consultar con su cédula

Así puede saber si es beneficiario del programa Renta Ciudadana

Prosperidad Social informa que, a través de su página oficial, en la opción consulta de hogares beneficiarios se puede consultar si un ciudadano es beneficiario del programa después de llenar el formulario correspondiente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Energías Renovables

Colombia suma nuevas plantas solares: millonaria inversión busca reducir la dependencia de las hidroeléctricas

Ahorro

Experta reveló reto de 40 días para ahorrar y lograr viajar en las vacaciones de diciembre

Otras Noticias

Chile

Reconocido comediante sufrió violenta agresión en pleno show: video del momento

Momentos de tensión se vivieron en escenario de Chile.

Asesinatos en Colombia

Detalles del operativo en el que cayó ‘Primo Gay’, vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez

Se trata de uno de los cabecillas de las disidencias Farc. Fue detenido en Briceño tras meses de seguimiento. Autoridades ofrecían $640 millones por su captura.

Liga BetPlay

🔴 EN VIVO 🔴 Siga toda la definición de la última fecha de Liga Betplay: véalo aquí

Artistas

LINK para ver EN VIVO las peleas de Stream Fighters 5

Enfermedades

¿Cuál es el impacto de la diabetes en la vida reproductiva de los hombres?