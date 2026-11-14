Requisitos para ser beneficiario del programa Renta Ciudadana: esto informa Prosperidad Social

Prosperidad Social informó que del 13 al 28 de noviembre de 2026 se harán los pagos correspondientes al programa Renta Ciudadana y devolución del IVA, y muchas personas que no tienen conocimiento acerca de estos trámites se han preguntado cómo pueden acceder a este beneficio.

El programa Renta Ciudadana busca mejorar las condiciones de vida de los hogares más necesitados en Colombia a través de ayudas monetarias y acciones orientadas a promover la movilidad social; inició en 2024 y se dirige a familias en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, priorizando a personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.

Requisitos para acceder al programa Renta Ciudadana

Según Prosperidad Social, no hay algún proceso de inscripción o pago a intermediarios para acceder al programa; la entidad selecciona a los beneficiarios de forma directa a través del estudio de diferentes bases de datos.

Personas pertenecientes al grupo A (pobreza extrema) y B del Sisbén IV y población afectada por desastres o crisis son los grupos que pueden acceder al beneficio y deben cumplir ciertos compromisos en salud y educación, tales como el esquema de vacunación para menores de 6 años, afiliación a EPS y contar con matrícula y asistencia regular al colegio para los niños y adolescentes.

Así puede saber si es beneficiario del programa Renta Ciudadana

Prosperidad Social informa que, a través de su página oficial, en la opción consulta de hogares beneficiarios se puede consultar si un ciudadano es beneficiario del programa después de llenar el formulario correspondiente.