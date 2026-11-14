Reconocido comediante sufrió violenta agresión en pleno show: video del momento

Lo que prometía ser una exitosa noche de comedia en el extremo norte de Chile terminó abruptamente en un violento altercado. El reconocido humorista y guionista chileno Luis Slimming, conocido popularmente como "Don Comedia", fue agredido físicamente en pleno escenario mientras presentaba su espectáculo titulado Responsabilidad Compartida en el Centro de Convenciones del Hotel Antay, en la ciudad de Arica.

El inusual e inesperado episodio ocurrió la noche del jueves. Según los antecedentes recopilados, testigos presenciales y los registros audiovisuales que rápidamente se viralizaron en redes sociales, un asistente de 26 años que se encontraba en aparente estado de ebriedad burló la seguridad del recinto, subió sorpresivamente a la tarima y comenzó a propinarle golpes de puño y una patada al comediante.

El ataque provocó daños materiales, específicamente en los lentes de Slimming, y obligó a la organización a suspender de inmediato el evento, anunciando el inicio del proceso de devolución de entradas.

Video de la violenta agresión contra Slimming

Uno de los puntos que mayor atención acaparó tras el incidente fue el motivo de la agresión. Rápidamente se especuló en redes sociales si algún chiste en particular de la rutina había enfurecido al asistente. Sin embargo, el propio humorista se encargó de desmentir esta versión a través de un video en sus redes sociales, donde aclaró que el ataque no tuvo relación alguna con su contenido humorístico.

"Un loco se subió al escenario… no a partir de ningún chiste, ah. Yo también dije: '¿Pero cuál fue el que lo ofendió?'. No alcancé a llegar a esos chistes, no había llegado ni a los camioneros todavía. Se subió una persona, media curada, me tiró unos combos, yo le tiré otro, combos iban, combos venían, y nada", relató con calma Slimming, luciendo en buenas condiciones físicas y sin mayores lesiones visibles.

Lejos de mantenerse pasivo, el comediante intentó defenderse en el mismo momento antes de que los miembros de su equipo de producción y los guardias intervinieran para reducir al individuo.

Consecuencias judiciales y laborales para el agresor

El revuelo por el ataque no tardó en escalar al ámbito institucional y judicial. Durante la jornada del viernes, el sujeto fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Arica por el delito de lesiones leves. El tribunal decretó en su contra la medida cautelar de prohibición de acercarse a Luis Slimming, fijando un plazo de 60 días para llevar a cabo la investigación formal.

Paralelamente, se reveló que el agresor se desempeñaba como funcionario a honorarios de la Municipalidad de Arica y que además practicaba artes marciales. Tras conocerse su identidad y su participación en el violento episodio, el municipio decidió desvincularlo de manera fulminante de sus funciones institucionales.

Por su parte, Luis Slimming restó dramatismo a la agresión general tras constatar que se encontraba bien de salud y, fiel a su estilo, cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores y asegurando que el incidente no frenará su gira: “En los próximos shows se vienen buenos chistes, parece”.