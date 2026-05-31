Colombia vs. Costa Rica: hora, canal y todo sobre la despedida al Mundial

La Selección Colombia volverá a la acción este lunes 1 de junio cuando enfrente a Costa Rica en Bogotá, en un amistoso internacional que servirá como despedida oficial antes de viajar al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la necesidad de recuperar confianza y dejar una buena imagen ante su afición, luego de las derrotas sufridas en sus más recientes presentaciones frente a Croacia y Francia.

¿Cuándo y dónde se jugará Colombia vs. Costa Rica?

El encuentro entre Colombia y Costa Rica se disputará este lunes 1 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, escenario que espera recibir a miles de aficionados para acompañar al combinado nacional en su despedida rumbo al Mundial.

RELACIONADO James Rodríguez rompió el silencio y reveló cuál fue el peor error de su carrera

A diferencia de otras ocasiones, la Tricolor jugará en la capital del país y no en Barranquilla, lo que ha generado gran expectativa entre los hinchas que esperan ver de cerca a figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Daniel Muñoz.

El partido comenzará a las 6:00 p. m. y será transmitido por el Canal RCN.

Despedida de Colombia antes del Mundial

El compromiso representa una prueba clave para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino busca consolidar nuevamente la identidad futbolística que llevó a Colombia a disputar la final de la Copa América 2024 y convertirse en una de las selecciones más competitivas del continente.

Durante los últimos días, el equipo ha trabajado en Bogotá con la mayoría de los convocados. James Rodríguez fue uno de los primeros en incorporarse a la concentración, mientras que otros referentes fueron llegando progresivamente para completar el grupo de 26 futbolistas que representará al país en la Copa del Mundo.

RELACIONADO Esto le tocará pagar si lo sorprenden volando un dron cerca a un estadio en el Mundial 2026

Costa Rica, aunque no logró clasificar al Mundial, aparece como un rival exigente para medir el estado futbolístico de la Selección antes del torneo.

¿Dónde ver Colombia vs. Costa Rica EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través del Canal RCN

Ficha del partido

Partido: Colombia vs. Costa Rica

Competición: Amistoso internacional

Fecha: Lunes 1 de junio

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: El Campín, Bogotá

Canal: RCN Televisión

RELACIONADO Lucho Díaz anota un gol sumándose a programa de resocialización en Barranquilla

La expectativa es alta entre los hinchas, que esperan ver una versión sólida de la Tricolor antes del desafío más importante del año. El amistoso será también una oportunidad para medir el ambiente y la ilusión que rodea a la Selección Colombia a pocos días del inicio del Mundial 2026.