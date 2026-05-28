Con la fe intacta: Lorenzo explicó decisiones y respaldó el camino de Colombia al Mundial

La Selección Colombia continúa ajustando detalles en Bogotá mientras avanza la preparación hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026. En medio de los primeros días de concentración, el seleccionador Néstor Lorenzo entregó declaraciones exclusivas a Deportes RCN sobre el presente del grupo, el ambiente alrededor del equipo y uno de los temas que más debate generó en los últimos días: la situación de Sebastián Villa.

El entrenador argentino se refirió directamente a la controversia que surgió alrededor del atacante colombiano y aclaró su posición frente al proceso de convocatoria. Lorenzo confirmó que Villa sí estuvo contemplado dentro de la prelista ampliada de 55 futbolistas, aunque finalmente no hizo parte de la convocatoria definitiva de 26 jugadores por una determinación estrictamente deportiva.

Además, el técnico reconoció que lamenta la exposición mediática que rodeó al jugador y aprovechó para ofrecer disculpas públicas por la situación generada.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa y las decisiones de convocatoria?

Lorenzo negó las versiones que circularon sobre supuestas dudas internas, cambios improvisados o situaciones extradeportivas relacionadas con la ausencia de Villa en la lista final.

"Cuando el partido era el 29 de mayo había tiempo de ver a algunos jugadores en ese partido, comparar, ver cómo estaban físicamente", pero "cuando se pasó el partido del primero de mayo, contra Costa Rica" la situación cambió porque "la lista la tengo que dar antes que el partido".

Expresó: "lamento también haber expuesto a Villa, habiéndolo convocado, Villa fue convocado dentro de una lista de 55, fue preseleccionado al mundial y bueno, después quedó afuera en la última". No obstante, agregó: "a mí me pone muy contento su actualidad como ser humano y como jugador de fútbol y lo felicito".

Según explicó, el calendario influyó en la evaluación de varios nombres. Inicialmente existía margen para seguir observando rendimientos y estados físicos, pero los cambios en la programación obligaron a entregar la convocatoria definitiva antes de lo previsto.

En ese contexto, Villa quedó fuera en el último corte de selección. No obstante, el entrenador fue enfático al destacar el momento actual del futbolista, tanto en el aspecto humano como en el deportivo.

El estratega también dejó una reflexión sobre el peso emocional que implica definir una nómina mundialista. Reconoció que son decisiones complejas, de detalles mínimos y con enorme repercusión para el país, razón por la cual aseguró que suele apoyarse en la fe y en la búsqueda de claridad espiritual para asumir esas responsabilidades.

¿Cómo vive Colombia su concentración rumbo al Mundial 2026?

Más allá de la polémica, Lorenzo describió un ambiente positivo alrededor del grupo nacional. Señaló que percibe cercanía y entusiasmo de los aficionados, quienes se han identificado con el proceso construido durante los últimos años.

El técnico destacó el apoyo recibido en las calles: "la gente por la calle, bien, yo siento que hay mucha alegría, nos tocan bocina, nos siguen, nos piden fotos". Afirmó que "la gente está muy identificada con la selección, la selección ha transmitido cosas buenas en estos cuatro años que estamos". Sin embargo, criticó el tratamiento mediático: "Después mucho barullo en la prensa, mucho barullo y muchas mentiras desgraciadamente que hacen mal".

Sin embargo, también manifestó inconformidad por algunas versiones difundidas en el entorno mediático. Incluso aclaró el episodio relacionado con una conferencia de prensa en la que, según explicó, hubo un malentendido con los horarios previamente coordinados y posteriormente surgieron interpretaciones alejadas de la realidad.

Sobre las polémicas extradeportivas, el DT aclaró: "los palos son para mí, así que el equipo yo lo mantengo alejado". Explicó un malentendido en la conferencia de prensa: "yo arreglé con la gente de la federación la conferencia de prensa a las 12 del mediodía, y cuando llegué sentí un clima raro pero nunca imaginé que me estaban esperando desde las 11, y después inventaron mil cosas que son todas mentiras".

En el aspecto deportivo, el seleccionador entregó un parte alentador sobre el estado físico del plantel. Indicó que, en términos generales, los jugadores se encuentran en buenas condiciones y solo John Córdoba requiere seguimiento especial debido a una molestia en un tendón, aunque la evolución proyectada resulta positiva.

Con la cuenta regresiva hacia el Mundial en marcha, Colombia continúa construyendo su camino entre entrenamientos, decisiones técnicas y la expectativa de un país que vuelve a ilusionarse con su selección.