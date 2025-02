Cinco colombianos irán en busca del Astara Golf Championship 2025: field, premios y más

El próximo jueves 6 de febrero, se llevará a cabo el Astara Golf Championship presented by Mastercard 2025 en el Country Club de Bogotá. Será la cuarta parada del Korn Ferry Tour, la gira que forma a las futuras estrellas del PGA Tour. Marcelo Rozo, Ricardo 'Pipo' Celia, Esteban Jaramillo, Óscar Hernández y Nicolás Quintero representarán a nuestro país.

Este miércoles se llevó a cabo la rueda de prensa previa a uno de los torneos golfísticos más importantes a nivel sudamericano. "Esta semana contamos con un 'field' sumamente fuerte que incluye a los ganadores de 26 torneos del PGA TOUR. Según los números del Ranking Mundial que miden la fortaleza de los torneos, este field cuenta con una estadística de 91.45. Se trata del rating más alto de un torneo del Korn Ferry Tour desde el inicio de la temporada 2023″, señaló Alex Baldwin, presidenta del Korn Ferry Tour.

Cuatro jugadores del Top 200 del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) se perfilan como los favoritos. Ellos son: Kensei Hirata (Japón, No. 99), S.H. Kim (Corea del Sur, No. 159), Johnny Keefer (Estados Unidos, No. 175) y Pierceson Coody (Estados Unidos, No. 190). Hank Lebioda, Josh Teater y Sudarshan Yellamaraju, campeones de los primeros tres torneos de la temporada (The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, The Bahamas Great Abaco Classic at The Abaco Club y The Panama Championship), también irán en busca del título.

"El Country Club de Bogotá es la cuna del golf en Colombia y estamos orgullosos de que el Korn Ferry Tour nos dé el privilegio de hacer este torneo", señaló Guillermo Cabrera, presidente del club. Esta será la decimocuarta edición del certamen que solo ha ganado un colombiano: Sebastián Muñoz, en 2016.

Rozo y Celia se perfilan como las principales cartas de nuestro país. El bogotano recuperó su estatus en el Korn Ferry Tour y disputará su novena versión; mientras que el barranquillero solo ha fallado uno de los cuatro cortes clasificatorios y fue T-25 en 2019. Jaramillo jugará por cuarta vez este certamen luego de dar una exhibición en la clasificación interna del club; mientras que Hernández y Quintero recibieron invitaciones por parte del comité de la competencia.

“En Astara entendemos el poder de conectar a las personas a través de experiencias únicas, como lo hace el golf. Este torneo viene impulsando a jugadores hacia lo más alto, y nos permite demostrar cómo nuestra compañía está en la vanguardia de la industria automotriz a través de las marcas que representamos, integrando personas y culturas con soluciones de movilidad inclusivas y sostenibles. Así, respaldamos el desarrollo del deporte en Colombia y su proyección internacional, creando un puente entre el deporte, el turismo y el desarrollo económico", complementó Andrés Aguirre, Country Manager de Astara en Colombia.

Astara Golf Championship 2025: salidas de los golfistas colombianos para la primera ronda

8:45 a.m. (Pacos): Esteban Jaramillo, Julián Etulain (Argentina) y Eduardo Carrete (México)

Esteban Jaramillo, Julián Etulain (Argentina) y Eduardo Carrete (México) 8:45 a.m. (Pacos, por el hoyo 10): Ricardo Celia, Nicolás Quintero y Óscar Hernández.

Ricardo Celia, Nicolás Quintero y Óscar Hernández. 9:35 a.m. (Fundadores): Marcelo Rozo, Trevor Werbylo (Estado Unidos) y Johnny Keefer (Estados Unidos)

Astara Golf Championship 2025: datos clave

Campo: Country Club de Bogotá: Lagos (par 71, 7,237 yardas), Pacos y Fabios (par 70, 6,249 yardas).

Diseñador del campo: John Van Kleek.

John Van Kleek. Campeón defensor: Kevin Velo (Estados Unidos).

Kevin Velo (Estados Unidos). Bolsa: $1,000,000 de dólares ($180,000 al ganador).

$1,000,000 de dólares ($180,000 al ganador). Ronda más baja: 57, Cristóbal Del Solar (2024, Ronda 1, Pacos).

57, Cristóbal Del Solar (2024, Ronda 1, Pacos). Playoffs: 4, el más reciente en 2024 cuando Kevin Velo venció a Brian Campbell.

4, el más reciente en 2024 cuando Kevin Velo venció a Brian Campbell. Mayor margen de victoria: 6 golpes, Ben Taylor (2018).

Astara Golf Championship 2025: campeones anteriores

Astara Golf Championship

2024: Kevin Velo (Estados Unidos), -22 y venció a Brian Campbell en el playoff.

Kevin Velo (Estados Unidos), -22 y venció a Brian Campbell en el playoff. 2023: Rhein Gibson (Australia), -16.

Rhein Gibson (Australia), -16. 2022: Brandon Matthews (Estados Unidos), -19.

Brandon Matthews (Estados Unidos), -19. 2021: no se realizó el torneo.

Country Club de Bogotá Championship

2020: Mito Pereira (Chile), -20.

Mito Pereira (Chile), -20. 2019: Mark Anderson (Estados Unidos), -17.

Club Colombia Championship

2018: Ben Taylor (Inglaterra), -15.

Ben Taylor (Inglaterra), -15. 2017: Ethan Tracy (Estados Unidos), -13 y venció a Roberto Díaz en el playoff.

Ethan Tracy (Estados Unidos), -13 y venció a Roberto Díaz en el playoff. 2016: Sebastián Muñoz (Colombia), -12.

Pacific Rubiales Colombia Championship

2015: Patrick Rodgers (Estados Unidos), -17 y venció a Steve Marino en el playoff.

Patrick Rodgers (Estados Unidos), -17 y venció a Steve Marino en el playoff. 2014: Alex Čejka (Alemania), -14.

Colombia Championship

2013: Patrick Cantlay (Estados Unidos), -18.

Pacific Rubiales Colombia Championship

2012: Skip Kendall (Estados Unidos), -10.

Pacific Rubiales Bogotá Open

2011: Brenden Pappas (Sudáfrica), -9.

Brenden Pappas (Sudáfrica), -9. 2010: Steve Pate (Estados Unidos), -11 y venció a Aaron Watkins en el playoff.