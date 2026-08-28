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Video| Impresionante atajada de Álvaro Montero al último minuto permitió agónica victoria de Boca Juniors

El portero colombiano se llevó todos los aplausos después de la increíble atajada que le permitió a Boca convertir el gol de la victoria.

Atajada de Montero.
Foto: Boca Juniors y Liga Profesional Argentina

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
09:54 p. m.
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Boca Juniors venció agónicamente a Lanús por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina y el portero colombiano Álvaro Montero fue fundamental.

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Después de 92 minutos de un partido complicado para Boca Juniors, Lanús tuvo la chance más clara del partido para llevarse los 3 puntos de La Bombonera: el delantero 'granate' Allan Wlk se encontró frente al arco y solo restaba empujarla para salir a celebrar, pero se encontró con la muralla de Álvaro Montero, que con sus pies logró sacar una pelota casi imposible de explicar.

Inmediatamente después, a los 93 minutos, Tomás Belmonte recibió una gran habilitación de Santiago Ascacibar y se la picó al arquero visitante para el delirio de todos los hinchas 'xeneizes'. Agónica victoria para Boca Juniors, que a lo largo del partido se mostró nervioso y sin ideas y con muchos reproches por parte de la hinchada.

Montero se afianza como titular de Boca Juniors

Tras un inicio de temporada un poco complicado para el portero colombiano, acompañado de un regular rendimiento de su equipo, su actuación en los últimos partidos le ha servido para justificar su contratación y empezar a recibir los primeros aplausos por parte de la exigente hinchada.

Con esta victoria, Boca se ubica actualmente dentro del grupo de los 8 clasificados a la fase final en el puesto 8 con 10 unidades, por lo que ganar este partido era fundamental en las aspiraciones de luchar por las primeras posiciones del torneo.

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A pesar del buen presente de Montero, el otro colombiano que está en el plantel 'boquense', Sebastián Villa, no atraviesa el mejor momento después de ser figura en su anterior club. Inició la temporada siendo titular, pero a medida que avanzaron los partidos, su nivel fue bajando y en los últimos compromisos, tanto locales como internacionales, le ha tocado iniciar desde el banco de suplentes y ahora deberá ganarse de nuevo un lugar en el 11 inicial.

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