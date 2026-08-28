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¡Arrancó con todo! Vea el primer gol de 'Lucho' Díaz en la temporada

El colombiano anotó en la victoria del Bayern Múnich ante el Stuttgart por la primera fecha de la Bundesliga 26/27.

Luis Diaz gol Bayern Múnich
Foto: Bayern Múnich

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
03:56 p. m.
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Arrancó la temporada 2026/2027 de la Bundesliga y el campeón Bayern Múnich inició la defensa del título con una contundente goleada 5-1 vs. Stuttgart en condición de local.

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El guajiro, que arrancó como titular y jugó los 95 minutos de partido, cerró la goleada en el Allianz Arena al minuto 90+2 luego de una magistral asistencia de Ismael Saibari tras recuperar el balón en mitad de cancha.

El volante del club 'bávaro' dejó a Díaz mano a mano frente al arquero y con su pierna derecha, definió al palo derecho del portero visitante, que nada pudo hacer ante la gran definición del colombiano.

Primer gol de Luis Díaz en la temporada 2026/2027

Con esta anotación, la figura de la selección Colombia inicia un nuevo periodo goleador en su segunda temporada con el equipo más importante de Alemania. Sumando todas las competiciones, en la campaña 25/26 registró 26 anotaciones, cifra que espera superar y ya ha iniciado con pie derecho ese objetivo.

Es el segundo partido oficial de Bayern después de haber ganado la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund el pasado 22 de agosto, donde 'Lucho' también hizo parte del equipo titular, pero no logró convertir.

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Próximos partidos del Bayern Múnich

El siguiente reto para el actual campeón de Alemania será por la DFB-Pokal, cuando visite al Osnabrück el miércoles 2 de septiembre; por Bundesliga, en la fecha 2 visitarán a Schalke 04 y en la tercera fecha, también serán visitantes de Elversberg.

En el sorteo de la Champions League 26/27, que iniciará el 8 de septiembre, al equipo de Luis Díaz le correspondieron partidos electrizantes ante rivales como Arsenal, Atlético de Madrid y Manchester United con fechas aún por definir.

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