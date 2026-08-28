Todo listo para la Carrera Allianz 15K Bogotá 2026: fecha, ruta y premios

Los amantes del running ya tienen fecha para una nueva edición de la Carrera Allianz 15K Bogotá. La competencia se disputará el domingo 18 de octubre de 2026, con una ruta de 15 kilómetros entre el Parque Predio Country Comodoro y el Parque Simón Bolívar.

La organización espera reunir a 10.000 corredores, entre aficionados, atletas élite y Para atletas, en una de las principales carreras de fondo que se realizan en Bogotá.

¿Dónde será la Carrera Allianz 15K Bogotá?

La carrera comenzará en el Parque Predio Country Comodoro y terminará en el Parque Simón Bolívar, con un recorrido de 15 kilómetros por diferentes sectores de la capital.

La edición de 2026 será la número 16 del evento, que se realiza desde 2010 y reúne cada año a corredores con distintos niveles de experiencia.

La competencia tendrá las categorías Abierta, Grupal y Para atletas, esta última en alianza con el Comité Paralímpico Colombiano.

Además del componente deportivo, la carrera tendrá una bolsa de premios de $100 millones, distribuida de manera igualitaria entre las categorías correspondientes. Los tres primeros lugares recibirán $10 millones, $6 millones y $4 millones, respectivamente.

¿Qué aporte tendrá la carrera para los afectados por el terremoto?

La edición de este año tendrá también un componente solidario relacionado con la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El 10 % del valor de cada inscripción será destinado a la Fundación Allianz Colombia para apoyar a las comunidades afectadas por el sismo. De acuerdo con la información entregada por la organización, este aporte alcanzará los $153 millones.

A esa suma se agregará una contribución del mismo valor por parte de Allianz Colombia, para completar $306 millones destinados a esta iniciativa.

Para los corredores, el evento mantendrá así su carácter deportivo, pero incorporará un propósito adicional vinculado con las comunidades que todavía afrontan las consecuencias del terremoto.

Las inscripciones tienen un valor de $170.000 para participantes individuales y de $165.000 por persona para grupos de mínimo 10 corredores.

Con la carrera programada para octubre, los participantes tendrán varias semanas para preparar los 15 kilómetros y llegar al Parque Simón Bolívar para completar una nueva edición de esta competencia bogotana.