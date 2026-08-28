Doblete de Luis Javier Suárez: el colombiano prendió los motores con Sporting

Luis Javier Suárez volvió a ser protagonista con el Sporting de Portugal y firmó un doblete ante Rio Ave, en la cuarta jornada de la Liga portuguesa. El colombiano alcanzó tres goles en el campeonato y empieza a recuperar su mejor versión de cara al arco.

El delantero samario necesitó apenas 45 minutos para dejar su sello en el partido. Sus dos anotaciones hicieron parte de una contundente actuación del Sporting, que se fue al descanso con ventaja de 0-4.

¿Cómo fueron los goles de Luis Javier Suárez?

El primer tanto del colombiano llegó al minuto 26. Después de un remate de Geny Catamo que terminó estrellándose contra el poste, Suárez estuvo atento al rebote y apareció en el lugar indicado para empujar la pelota y ampliar la ventaja del conjunto visitante.

Once minutos después volvió a celebrar. Esta vez, la jugada nació de sus propios pies. Suárez participó en el contragolpe y posteriormente se asoció con el uruguayo Maximiliano Araújo. Tras una pared entre ambos, el colombiano recibió nuevamente el balón y definió para conseguir el cuarto tanto del Sporting.

El doblete confirmó su importancia ofensiva en una jornada en la que el equipo portugués mostró una amplia superioridad sobre Rio Ave durante la primera parte.

¿Cuántos goles lleva Luis Javier Suárez en Portugal?

Con sus dos anotaciones de este viernes, el atacante de 29 años llegó a tres goles en cuatro fechas de la Liga portuguesa.

Su primera celebración de la temporada había llegado el pasado 22 de agosto, cuando marcó frente al Alverca. Ahora, con el doblete ante Rio Ave, Suárez empieza a tomar ritmo en una campaña en la que busca consolidarse como una de las principales cartas ofensivas del Sporting.

El inicio del curso, sin embargo, estuvo acompañado de incertidumbre alrededor de su futuro. Desde Turquía surgió la posibilidad de que llegara al Fenerbahçe, después de que un candidato a la presidencia del club anunciara su intención de ficharlo si ganaba las elecciones. Finalmente, esa operación no se concretó.

Con ese panorama atrás, Suárez está respondiendo en la cancha. Tres goles en cuatro jornadas y un doblete en su más reciente presentación vuelven a poner al colombiano en el radar de los aficionados del fútbol portugués y de quienes siguen de cerca su temporada.