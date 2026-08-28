Damnificados por el terremoto podrán suspender servicios de telefonía e internet sin pagar reconexión

Los usuarios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia obtuvieron un respiro económico significativo.

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció que podrán suspender sus servicios de internet, telefonía y televisión hasta por seis meses continuos, sin enfrentar cargos por reconexión o reactivación.

Esta medida forma parte de un conjunto de acciones coordinadas entre la CRC y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para responder a la emergencia declarada tras el sismo que impactó 15 departamentos del país.

¿Quiénes pueden suspender servicios de telefonía e internet sin reconexión?

Los beneficios aplicarán a quienes estén incluidos en el Registro Único de Damnificados (RUD) o acrediten que el inmueble donde recibían el servicio fue destruido, sufrió daños, quedó inhabitable o debió ser abandonado temporal o definitivamente.

La afectación podrá demostrarse por cualquier medio, sin que los operadores puedan imponer formatos o requisitos adicionales que dificulten el trámite.

Durante la vigencia de la medida, los damnificados podrán suspender servicios de telefonía fija o móvil, internet fijo o móvil y televisión por suscripción hasta por seis meses.

La cláusula de permanencia mínima también quedará suspendida durante ese tiempo, sin renovarse ni extenderse.

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Se podrán cancelar contratos y mantener los mismos números

Adicionalmente, los usuarios podrán cancelar anticipadamente los contratos de servicios fijos sin pagar el saldo pendiente de la cláusula de permanencia, siempre que la solicitud tenga relación directa con el desastre.

Si debieron trasladarse y el operador no puede prestar el servicio en la nueva ubicación, podrán terminar inmediatamente el contrato sin cobros por permanencia.

Una disposición significativa permite conservar números celulares prepago, aunque durante el periodo transitorio no puedan utilizar la línea, realizar recargas o mantener saldo. Tampoco deberán devolver los equipos de servicios fijos cuando resulte imposible recuperarlos por causa del desastre.

Los usuarios podrán presentar peticiones, quejas, reclamos y recursos, cancelar o trasladar servicios, y adelantar cualquier trámite por el canal que tengan disponible. El operador no podrá exigir que el trámite se repita por otro medio.

La CRC también suspendió temporalmente las reglas que permiten desconectar redes por incumplimientos de pago entre proveedores, cuando esas redes atiendan usuarios ubicados en municipios afectados.

La medida evita que un incumplimiento de pago durante la emergencia interrumpa los servicios que requieren las comunidades.

Las medidas se aplicarán en municipios afectados de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.