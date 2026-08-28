Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer pagos a prestadores

La Nueva EPS reportó un importante avance en su proceso de intervención, luego de postular ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) más de $1,07 billones para el pago a 1.913 prestadores de servicios de salud.

Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES

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El anuncio fue realizado este 28 de agosto y corresponde, según la entidad, al primer resultado concreto de la gestión del nuevo agente especial interventor, Roberto Solano Navarra, quien asumió el propósito de mejorar el flujo de recursos hacia las instituciones que hacen parte de la red de la EPS.

Uno de los aspectos destacados es que, por primera vez, Nueva EPS postuló ante la ADRES el 100 % de los recursos radicados por las IPS del Régimen Subsidiado.

En total, se trata de $997.067 millones destinados a 1.555 prestadores, lo que representa la totalidad de las instituciones de este régimen que fueron incluidas en la postulación.

Los recursos están dirigidos principalmente a gestores farmacéuticos y a la red hospitalaria pública y privada, con el objetivo de fortalecer el flujo de dinero hacia los prestadores, avanzar en el saneamiento financiero y contribuir a la continuidad de los servicios para los afiliados.

A esta cifra se suman otros $82.725 millones correspondientes a 358 prestadores del Régimen Contributivo.

De acuerdo con Nueva EPS, estas instituciones ya habían recibido postulaciones importantes durante las tres primeras semanas de agosto.

Buscan recuperar la confianza de las IPS

Para Roberto Solano Navarra, esta primera medida hace parte de una estrategia más amplia encaminada a fortalecer la relación con las instituciones que prestan los servicios de salud.

El interventor señaló que la meta es mejorar el flujo de recursos y recuperar la confianza de la red prestadora, destacando que la postulación del total de lo radicado por las IPS del Régimen Subsidiado representa una señal del compromiso de la nueva administración.

Sin embargo, Nueva EPS aclaró que los recursos aún están en etapa de postulación ante la ADRES. Esto significa que el giro efectivo del dinero dependerá del proceso y de los procedimientos establecidos por esa entidad.

La administración también señaló que espera que las instituciones acompañen este proceso de estabilización, especialmente en aspectos relacionados con la atención de los usuarios y la entrega de medicamentos.