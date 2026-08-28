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SpaceX, de Elon Musk, adquiere más de 50.000 hectáreas en Luisiana para construir la base espacial más grande de la Tierra

La nueva plataforma de lanzamiento estaría lista para enviar su primer vuelo en 2029.

SpaceX adquiere 50.000 hectareas en Luisiana para nueva base espacial.
Foto: SpaceX

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
08:44 p. m.
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Con una inversión de 100.000 millones de dólares, Elon Musk, junto al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, anunciaron el proyecto que promete convertirse en la plataforma de lanzamientos espaciales más grande de la historia. Proyectada como ‘Starbase Luisiana’, además de convertirse en la plataforma de lanzamiento más grande de la Tierra, promete brindar más de 10.000 empleos directos en la región.

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Con el inicio de las obras planificado para 2027, el primer lanzamiento de la Starship se haría en 2029. Además, confirmaron que la base servirá para dar soporte a los vuelos que SpaceX haga durante el año, será generador de energía, tendrá capacidad de transporte marítimo en aguas profundas y contará con un aeropuerto.

Diferencia con la base de Texas

Aunque la ‘Starbase’ de Texas no dejará de funcionar, es claro que la nueva base de Luisiana se convertirá en la sede principal para los lanzamientos. La original de Boca Chica mantiene su esencia de ser un sitio de desarrollo y pruebas, mientras que el proyecto de Luisiana se perfila para la producción en masa y lanzamientos comerciales de alta frecuencia.

Existe también una diferencia logística enorme entre las dos bases: debido a su cercanía con áreas protegidas, la base texana se ha enfrentado a limitaciones territoriales y restricciones regulatorias, problemas que parece quedarán atrás con los miles de hectáreas conseguidas por SpaceX en Vermilion.

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Impacto económico y cultural para Luisiana

Según el gobernador del estado, proyectos que se han realizado antes solo buscaban extraer la riqueza de la región y afirma que esta mega construcción traerá mucha prosperidad para el futuro. Además de los más de 10.000 empleos directos e indirectos que esta iniciativa va a aportar a esta zona de Estados Unidos, significará un avance notorio en temas de infraestructura y turismo que convertirán a Luisiana en un centro financiero e industrial de gran impacto para el sur del país.

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