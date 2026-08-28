La millonada que está en juego por la sede de la Copa América 2028

La sede de la Copa América 2028 todavía no está definida, pero la decisión ya tendría fecha. En septiembre, los presidentes de las 10 federaciones de Sudamérica votarán para determinar dónde se disputará el torneo en junio de ese año.

Entre las opciones aparece Estados Unidos, una posibilidad que toma fuerza por la diferencia económica que recibirían las asociaciones participantes.

¿Cuándo se conocerá la sede de la Copa América 2028?

La definición está prevista para una reunión del Consejo de la Conmebol en septiembre de 2026. Allí participarán las 10 federaciones sudamericanas, que tendrán que votar por el país encargado de recibir la próxima edición del torneo.

De acuerdo con lo explicado por el periodista argentino Juan José Buscalia, si la Copa América se realiza en alguno de los países de Sudamérica, cada asociación recibiría 4 millones de dólares por participar, pero la cifra sería muy diferente si el torneo cruza nuevamente las fronteras del continente a EE.UU.

¿Cuánto dinero recibirían las selecciones si juegan en Estados Unidos?

Según Buscalia, cada federación podría recibir 16 millones de dólares si Estados Unidos termina siendo elegido como sede.

Si se disputa en Estados Unidos la Copa América 2028, la cifra que va a recibir cada una de las federaciones son 16 millones de dólares, mencionó.

La diferencia es de 12 millones de dólares adicionales por asociación frente a los 4 millones contemplados si el campeonato se disputa en Sudamérica.

De esta manera, la diferencia de dinero podría convertirse en uno de los elementos determinantes para la votación, teniendo en cuenta la importancia que tienen estos ingresos para las federaciones nacionales.

Además del dinero garantizado por la participación, existirían premios adicionales de acuerdo con el rendimiento de cada selección durante la competencia.

Otro punto que estaría sobre la mesa es el formato. Si la Copa América vuelve a disputarse en Estados Unidos, podría utilizarse nuevamente el sistema de 16 selecciones, como ocurrió en la edición de 2024. En ese caso, el campeonato tendría cuatro grupos de cuatro equipos, seguidos por cuartos de final, semifinales y la gran final.

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Por ahora, ninguna decisión está tomada. La votación de septiembre será la que determine si la Copa América 2028 se queda en Sudamérica o vuelve a tener a Estados Unidos como escenario.