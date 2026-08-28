CANAL RCN
Deportes

La millonada que está en juego por la sede de la Copa América 2028

Copa América 2028: la millonada que definiría la sede. ¿Estados Unidos o Sudamérica?

copa-america-2028-sede-estados-unidos-conmebol
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
06:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La sede de la Copa América 2028 todavía no está definida, pero la decisión ya tendría fecha. En septiembre, los presidentes de las 10 federaciones de Sudamérica votarán para determinar dónde se disputará el torneo en junio de ese año.

Doblete de Luis Javier Suárez: el colombiano prendió los motores con Sporting
RELACIONADO

Doblete de Luis Javier Suárez: el colombiano prendió los motores con Sporting

Entre las opciones aparece Estados Unidos, una posibilidad que toma fuerza por la diferencia económica que recibirían las asociaciones participantes.

¿Cuándo se conocerá la sede de la Copa América 2028?

La definición está prevista para una reunión del Consejo de la Conmebol en septiembre de 2026. Allí participarán las 10 federaciones sudamericanas, que tendrán que votar por el país encargado de recibir la próxima edición del torneo.

De acuerdo con lo explicado por el periodista argentino Juan José Buscalia, si la Copa América se realiza en alguno de los países de Sudamérica, cada asociación recibiría 4 millones de dólares por participar, pero la cifra sería muy diferente si el torneo cruza nuevamente las fronteras del continente a EE.UU.

¿Cuánto dinero recibirían las selecciones si juegan en Estados Unidos?

Según Buscalia, cada federación podría recibir 16 millones de dólares si Estados Unidos termina siendo elegido como sede.

¡Arrancó con todo! Vea el primer gol de 'Lucho' Díaz en la temporada
RELACIONADO

¡Arrancó con todo! Vea el primer gol de 'Lucho' Díaz en la temporada

Si se disputa en Estados Unidos la Copa América 2028, la cifra que va a recibir cada una de las federaciones son 16 millones de dólares, mencionó.

La diferencia es de 12 millones de dólares adicionales por asociación frente a los 4 millones contemplados si el campeonato se disputa en Sudamérica.

De esta manera, la diferencia de dinero podría convertirse en uno de los elementos determinantes para la votación, teniendo en cuenta la importancia que tienen estos ingresos para las federaciones nacionales.

Además del dinero garantizado por la participación, existirían premios adicionales de acuerdo con el rendimiento de cada selección durante la competencia.

Otro punto que estaría sobre la mesa es el formato. Si la Copa América vuelve a disputarse en Estados Unidos, podría utilizarse nuevamente el sistema de 16 selecciones, como ocurrió en la edición de 2024. En ese caso, el campeonato tendría cuatro grupos de cuatro equipos, seguidos por cuartos de final, semifinales y la gran final.

Julián Álvarez estaría sufriendo de depresión
RELACIONADO

Julián Álvarez estaría sufriendo de depresión

Por ahora, ninguna decisión está tomada. La votación de septiembre será la que determine si la Copa América 2028 se queda en Sudamérica o vuelve a tener a Estados Unidos como escenario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sporting Lisboa

Doblete de Luis Javier Suárez: el colombiano prendió los motores con Sporting

Julián Álvarez

Julián Álvarez estaría sufriendo de depresión

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó lesión de Hugo Rodallega tras partido ante River: este es el parte médico

Otras Noticias

Dólar

El dólar cierra en $3.169 y analistas prevén continuidad de la tendencia bajista

De acuerdo con su proyección, en los próximos tres a cuatro meses el dólar podría ubicarse nuevamente por debajo de los $3.000.

Artistas

Calvin Harris regresa a Colombia 11 años después

El reconocido DJ internacional se presenta en Colombia 11 años después, tras hacer parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2015.

Cárceles en Colombia

Director del CTI reveló la millonada que pagan criminales por el ingreso de un celular a las cárceles

EPS

Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer pagos a prestadores

España

Trágico accidente en Menorca, España, dejó una colombiana muerta y otros tres connacionales heridos