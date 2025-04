¡Hay final Barça vs. Real!: video del gol de Ferran Torres para eliminar a Atlético de Madrid

Este miércoles 2 de abril, Fútbol Club Barcelona visitó a Atlético de Madrid para disputar un duelo correspondiente a la vuelta por las semifinales de la Copa del Rey 2024/25. Los comandados por Hansi Flick le propinaron un nuevo golpe al cuadro 'colchonero', al imponerse por 0-1 y avanzar al partido cumbre en el cual enfrentarán al Real Madrid.

La ida había sido una auténtica locura. El equipo de Diego Pablo 'Cholo' Simeone anotó dos goles en los primeros 6', gracias a Julián Álvarez y Antoine Griezmann. El conjunto 'blaugrana' reaccionó y se fue en ventaja al entretiempo con las anotaciones de Pedri, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez. Robert Lewandowski amplió la ventaja, pero llegaron las dianas de Marcos Llorente y Alexander Sørloth para el 4-4 final.

La revancha fue más calmada, pues ambos equipos estaban precavidos y no querían regalar espacios. Eso sí, al 6', el VAR revisó una posible expulsión a César Azpilicueta luego de una 'plancha' sobre Raphinha. Losárbitros consideraron que la amarilla era castigo suficiente para el exjugador del Chelsea.

Al minuto 27', Lamine Yamal filtró un excepcional pase a la espalda de Robin Le Normand. Ferran Torres definió con categoría ante la floja salida de Juan Musso y silenció a la multitudinaria afición 'rojiblanca' que colmó las tribunas del Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid no se dio por vencido y tuvo varias oportunidades para establecer el empate, pero Sørloth no estuvo preciso en la definición. Al 69', le anularon un gol al delantero noruego por un fuera de lugar. Nahuel Molina se salvó de la expulsión luego de propinarle una durísima entrada a Eric García. Al final no quedó tiempo para más y Munuera Montero decretó el final del compromiso.

Atlético de Madrid 0 vs. Barcelona 1: video del gol

Copa del Rey: últimos diez campeones