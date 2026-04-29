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Atlético Madrid empató con Arsenal y dejaron todo para Londres: vea los goles

Atlético de Madrid igualó en casa con el Arsenal y dejaron todo para definirse en Londres. Vea el resumen y los goles.

Griezmann
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 29 de 2026
04:05 p. m.
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El primer capítulo de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal dejó una eliminatoria completamente abierta tras el empate 1-1 registrado este miércoles. En un duelo marcado por la tensión táctica y la intensidad propia de esta instancia, ambos equipos encontraron el gol desde el punto penal, reflejando la paridad que se vivió a lo largo de los 90 minutos.

El conjunto londinense logró adelantarse justo antes del descanso gracias a la precisión del sueco Viktor Gyökeres, quien convirtió desde los doce pasos al minuto 44. La acción llegó en un momento clave, cuando el partido parecía encaminado a cerrarse sin goles en la primera mitad. El delantero no falló y le dio a los ‘Gunners’ una ventaja valiosa en condición de visitante, premiando la insistencia ofensiva de su equipo.

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Reacción rojiblanca desde el carácter

Para la segunda parte, el Atlético de Madrid salió con una postura más agresiva, decidido a revertir la desventaja. El equipo dirigido por Diego Simeone encontró su recompensa también desde el punto penal. El encargado de ejecutar fue el argentino Julián Álvarez, quien al minuto 56 mantuvo la calma para igualar el marcador y devolver la ilusión a los locales.

El empate revitalizó al conjunto colchonero, que empujó en busca de la remontada, aunque sin la claridad suficiente para romper nuevamente la resistencia defensiva del Arsenal. Por su parte, el equipo inglés supo replegarse en los momentos de mayor presión y conservar un resultado que lo deja bien posicionado de cara a la vuelta.

Todo se definirá en Londres

Con el 1-1 en el marcador global, la serie queda completamente abierta y se trasladará a territorio inglés para su desenlace definitivo. El Arsenal contará con el respaldo de su afición, pero el Atlético ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para competir en escenarios adversos.

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La igualdad refleja fielmente lo visto en el campo: dos equipos sólidos, con argumentos para soñar con la final y conscientes de que cualquier detalle puede inclinar la balanza. La próxima semana, en Londres, se disputará el segundo y último asalto de una semifinal que promete emociones hasta el último minuto.

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