Parotiditis, la enfermedad que ya ha dejado más de mil casos este año en Colombia

La parotiditis es una infección viral que se caracteriza por la inflamación dolorosa de las glándulas salivales, especialmente en la zona de las mejillas y la mandíbula.

Esta enfermedad viral aguda se transmite fácilmente de persona a persona, principalmente a través de gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, así como por compartir utensilios o bebidas.

El número de casos ya ha despertado un mayor interés por parte de los expertos, quienes ya han hecho varias recomendaciones ante la concentración de la enfermedad en zonas específicas del país.

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Casos registrados en Colombia

En lo que va de 2026, Colombia suma 1.285 casos de parotiditis, con mayor concentración en Bogotá (412), Antioquia (175), Cundinamarca (102), Norte de Santander (57) y Boyacá (45), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud (INS).

La cifra contrasta con lo registrado en 2025, cuando el país alcanzó 5.299 casos, lo que evidencia que, aunque este año los números son menores hasta ahora, la circulación del virus se mantiene activa y bajo vigilancia epidemiológica.

Según Caroline Espitaleta, magíster en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, la sintomatología puede manifestarse con fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, cansancio constante e inflamación de las glándulas salivales.

Este signo genera una hinchazón visible en las mejillas y la mandíbula, acompañada de dolor intenso, que suele ser la principal señal de alerta.

Aunque puede presentarse a cualquier edad, expertos han manifestado que afecta más a niños o niñas que todavía no se encuentran vacunados. No obstante, pueden presentarse complicaciones en adolescentes y adultos.

“El riesgo de complicaciones puede ser mayor, con casos como inflamación testicular en hombres, inflamación ovárica en mujeres, meningitis y, en casos graves, compromiso neurológico”, explicó.

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¿Cómo se puede evitar el contagio?

La prevención por medio de la vacunación es una de las opciones más efectivas. Según Espitaleta, la vacuna está incluida en el esquema nacional a través de la triple viral que protege contra el sarampión, rubéola y paperas. Los síntomas duran entre 7 y 10 días y esta inflamación alcanza su punto máximo entre el segundo y tercer día.

Para cortar la cadena de contagio, se recomienda aislarse mientras duren los síntomas, cubrirse al toser o estornudar, lavarse las manos con frecuencia y no compartir utensilios, vasos o alimentos.