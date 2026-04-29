Fabián Bustos explicó por qué sacó a Sebastián Valencia ante Sao Paulo

El cambio de Sebastián Valencia en Millonarios vs. Sao Paulo generó dudas entre los hinchas en El Campín. Tras el empate por la fecha 3 de la Copa Sudamericana, el técnico Fabián Bustos explicó por qué decidió sustituir al lateral.

Millonarios no logró imponerse en casa ante más de 30.000 aficionados y cedió puntos clave en el grupo, en un partido donde las decisiones tácticas del entrenador argentino quedaron en el centro del debate.

¿Por qué Bustos sacó a Sebastián Valencia en Millonarios vs Sao Paulo?

Fabián Bustos fue claro en su análisis tras el compromiso. El técnico aseguró que el cambio respondió a una pérdida de intensidad y desgaste físico del jugador.

Según explicó, Valencia venía acumulando varios partidos consecutivos, lo que afectó su rendimiento en el tramo final del encuentro.

Sebastián Valencia antes de que yo llegara jugaba pocos partidos y ahora los ha jugado todo desde que estoy. Me gusta ofensivamente, nos ayuda un montón, genera situaciones de gol, pero hubo tres jugadas seguidas en donde no regresó y quedamos expuestos. Yo lo vi cansado, lo vi que no me ayudaba y no quería quedar expuesto, explicó.

El estratega también destacó el aporte ofensivo del lateral, pero enfatizó que priorizó el equilibrio defensivo del equipo en un momento clave del partido. La decisión buscaba evitar mayores riesgos frente a un rival que, aunque tuvo pocas llegadas, podía aprovechar espacios.

¿Cómo quedó Millonarios en la Copa Sudamericana?

El empate dejó a Millonarios en una posición comprometida en el grupo. Actualmente, el equipo bogotano suma cuatro puntos y se ubica tercero, mientras Sao Paulo lidera con siete unidades.

El rendimiento del equipo también fue motivo de crítica. A pesar del respaldo de la hinchada en El Campín, el conjunto ‘embajador’ mostró dificultades para generar opciones claras de gol y no logró capitalizar su localía.

El próximo reto será ante Boston River en Uruguay, el 7 de mayo a las 5:00 p. m. (hora Colombia), un partido clave para mantener opciones de clasificación.

Millonarios necesita sumar de a tres en lo que resta del torneo si quiere seguir con vida en la competencia internacional.