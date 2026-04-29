Petro reacciona a la sanción del CNE por violación de topes y financiación prohibida en su campaña

El presidente Gustavo Petro se pronunció, a través de su cuenta en la red social X sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de confirmar las sanciones administrativas contra su campaña, por violación de topes y financiación irregular.

Pese a que la decisión se sustenta en un proceso investigativo de tres años, que atravesó todas las etapas procesales y no llega a sancionarlo de manera directa, por su fuero presidencial, el primer mandatario rechazó la determinación del CNE:

“No aceptamos juicios administrativos anticonstitucionales y hechos por la oposición política y funcionarios sub judices”, escribió en un trino, sin entregar más detalles.

Foto: X

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