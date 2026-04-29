Reconocida plataforma de transporte presentó una nueva función para reservar hoteles: ¿cómo funciona?

Lo que comenzó como un servicio de transporte con conductor ahora sigue transformándose en una plataforma mucho más amplia.

La reconocida empresa Uber anunció una nueva función con la que sus usuarios podrán reservar habitaciones de hotel, una apuesta que refuerza su estrategia de convertirse en una plataforma de servicios integrales y no solo de movilidad.

Uber ya había dado un paso importante en esa dirección en 2014 con el lanzamiento de Uber Eats, inicialmente enfocado en domicilios de comida y posteriormente ampliado a la entrega de múltiples productos.

Ahora, la compañía suma un nuevo servicio que entra directamente al negocio del turismo y las reservas de alojamiento.

Uber presentó una nueva función para reservar hoteles

El anuncio fue realizado este miércoles durante una presentación en Nueva York, donde el director general de Uber, Dara Khosrowshahi, dejó claro que la empresa ya no quiere ser vista únicamente como una plataforma de transporte.

Ya no somos solo una aplicación para desplazamientos, ni siquiera una familia de aplicaciones para el transporte y la comida.

La nueva función permitirá que los usuarios puedan buscar y reservar habitaciones de hotel directamente desde el mismo servicio que utilizan para movilizarse o pedir domicilios.

Esto será posible gracias a una alianza con Expedia, una de las plataformas de viajes más reconocidas del mundo, que pondrá a disposición más de 700.000 alojamientos.

¿Cómo funcionará esta nueva función?

La experiencia será similar a la de los portales tradicionales de reservas hoteleras.

Los usuarios encontrarán un motor de búsqueda, un mapa interactivo y distintos filtros para facilitar la elección del hospedaje ideal.

Entre esas opciones estarán el precio, las comodidades del lugar y la puntuación promedio entregada por otros clientes.

Esto permitirá comparar opciones y tomar decisiones dentro del mismo ecosistema digital, sin necesidad de acudir a otras páginas externas.

Además, la colaboración contempla una futura ampliación hacia alojamientos de alquiler a corto plazo mediante la incorporación de Vrbo, una plataforma similar a Airbnb.

Esto significa que más adelante también podrían incluirse viviendas vacacionales y hospedajes temporales dentro de la misma oferta.

Con esta nueva apuesta, Uber entra de lleno a la competencia por convertirse en una plataforma total, donde ya no solo se trata de pedir un carro o un domicilio, sino también de planear viajes completos y gestionar buena parte de la vida diaria desde un mismo servicio.