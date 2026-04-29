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Ataque con cuchillo en Londres contra comunidad judía es declarado “incidente terrorista”

El agresor, que intentó también apuñalar a agentes de policía sin lograr herirlos, fue detenido en el lugar.

Foto: AFP

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AFP

abril 29 de 2026
11:16 a. m.
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Dos judíos resultaron heridos el miércoles en el barrio de Golders Green, al norte de Londres, en un ataque con cuchillo que la policía británica calificó como un “incidente terrorista”.

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Las víctimas, de 34 y 76 años, fueron trasladadas a un hospital y se encuentran en estado estable, según el comunicado oficial.

El agresor, que intentó también apuñalar a agentes de policía sin lograr herirlos, fue detenido en el lugar. De acuerdo con el jefe de la policía de Londres, Mark Rowley, el sospechoso tiene antecedentes de violencia grave y problemas psicológicos. Durante la rueda de prensa ofrecida cerca de la escena, Rowley fue abucheado por algunos residentes.

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Condena política y reclamo comunitario

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el ataque en la red social X, calificándolo de “absolutamente indignante” y asegurando que “atacar a nuestra comunidad judía es atacar al Reino Unido”. Starmer agradeció la intervención del grupo de vigilancia vecinal Shomrim North West London y del servicio de emergencias voluntario Hatzola, que atendió a los heridos.

En el lugar del ataque, algunos vecinos permanecían junto a los cordones policiales. Una mujer sostenía un cartel con la frase “Basta de ataques contra los judíos”. Gideon Levy, residente de 65 años, declaró: “Es antisemitismo puro, y el antisemitismo mata. Necesitamos que el gobierno refuerce sus acciones”. El Gran Rabino de Reino Unido, Ephraim Mirvis, pidió medidas concretas más allá de las condenas verbales.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también instó al gobierno británico a actuar con urgencia, recordando los recientes ataques contra sinagogas, instituciones judías y ambulancias comunitarias.

Precedentes y aumento de incidentes

El ataque en Golders Green se suma a una serie de hechos violentos contra la comunidad judía en Londres. A finales de marzo se registraron agresiones contra ambulancias de Hatzola y una sinagoga en Harrow, además de ataques a organizaciones benéficas judías. La policía ha detenido a 26 personas en relación con estos incidentes.

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La preocupación se intensifica tras el ataque contra una sinagoga en Mánchester en octubre de 2025, que dejó dos muertos y tres heridos graves. Según el Community Security Trust, en 2025 se reportaron 3.700 actos antisemitas en Reino Unido, un aumento del 4 % respecto a 2024.

La policía londinense ha reforzado su presencia en Golders Green para intentar contener la ola de violencia.

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