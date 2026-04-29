Ataque con cuchillo en Londres contra comunidad judía es declarado “incidente terrorista”

Dos judíos resultaron heridos el miércoles en el barrio de Golders Green, al norte de Londres, en un ataque con cuchillo que la policía británica calificó como un “incidente terrorista”.

Las víctimas, de 34 y 76 años, fueron trasladadas a un hospital y se encuentran en estado estable, según el comunicado oficial.

El agresor, que intentó también apuñalar a agentes de policía sin lograr herirlos, fue detenido en el lugar. De acuerdo con el jefe de la policía de Londres, Mark Rowley, el sospechoso tiene antecedentes de violencia grave y problemas psicológicos. Durante la rueda de prensa ofrecida cerca de la escena, Rowley fue abucheado por algunos residentes.

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Condena política y reclamo comunitario

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el ataque en la red social X, calificándolo de “absolutamente indignante” y asegurando que “atacar a nuestra comunidad judía es atacar al Reino Unido”. Starmer agradeció la intervención del grupo de vigilancia vecinal Shomrim North West London y del servicio de emergencias voluntario Hatzola, que atendió a los heridos.

En el lugar del ataque, algunos vecinos permanecían junto a los cordones policiales. Una mujer sostenía un cartel con la frase “Basta de ataques contra los judíos”. Gideon Levy, residente de 65 años, declaró: “Es antisemitismo puro, y el antisemitismo mata. Necesitamos que el gobierno refuerce sus acciones”. El Gran Rabino de Reino Unido, Ephraim Mirvis, pidió medidas concretas más allá de las condenas verbales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también instó al gobierno británico a actuar con urgencia, recordando los recientes ataques contra sinagogas, instituciones judías y ambulancias comunitarias.

Precedentes y aumento de incidentes

El ataque en Golders Green se suma a una serie de hechos violentos contra la comunidad judía en Londres. A finales de marzo se registraron agresiones contra ambulancias de Hatzola y una sinagoga en Harrow, además de ataques a organizaciones benéficas judías. La policía ha detenido a 26 personas en relación con estos incidentes.

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La preocupación se intensifica tras el ataque contra una sinagoga en Mánchester en octubre de 2025, que dejó dos muertos y tres heridos graves. Según el Community Security Trust, en 2025 se reportaron 3.700 actos antisemitas en Reino Unido, un aumento del 4 % respecto a 2024.

La policía londinense ha reforzado su presencia en Golders Green para intentar contener la ola de violencia.