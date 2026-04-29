Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 29 de abril

El Super Astro Sol volvió a jugar este miércoles 29 de abril de 2026, un sorteo que cada día reúne a miles de apostadores en el país. Este popular chance combina cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que lo convierte en una modalidad distinta y atractiva para quienes buscan tentar la suerte.

Como es habitual, el sorteo se realizó en horas de la tarde, manteniendo su horario tradicional de lunes a sábado sobre las 4:00 p. m. en Colombia . A continuación, le presentamos el resultado más reciente para que verifique su jugada.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 29 de abril: número ganador

El resultado del sorteo de este miércoles 29 de abril ya fue revelado:

Número ganador: X X X X

Signo zodiacal: XXXX.

Recuerde que este juego entrega premios a quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo zodiacal seleccionado. Además, existen premios parciales para quienes logran combinaciones como las últimas cifras.

Este tipo de sorteo se ha consolidado como uno de los más jugados en Colombia, ya que ofrece la posibilidad de ganar hasta miles de veces lo apostado, dependiendo de la precisión de la jugada .

¿Cómo reclamar y verificar su premio?

Si su número coincide con el resultado, es importante validar el tiquete en un punto autorizado antes de iniciar cualquier proceso de cobro. Las autoridades recomiendan siempre verificar la información en canales oficiales para evitar inconvenientes.

El Super Astro Sol mantiene su popularidad gracias a su dinámica sencilla y la frecuencia de sus sorteos, lo que permite a los jugadores participar prácticamente todos los días. Además, el hecho de incluir el signo zodiacal le da un toque diferencial frente a otros juegos de azar en el país.

Mientras tanto, miles de colombianos ya están atentos al próximo sorteo, con la esperanza de que la suerte esté de su lado en la siguiente oportunidad.