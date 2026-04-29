Silveira, arquero de Junior, explotó contra Jermein Peña y sus repetitivas expulsiones

La derrota del Junior de Barranquilla en su visita a Perú dejó más que un resultado adverso. El 2-0 frente a Sporting Cristal evidenció tensiones internas en el conjunto colombiano, especialmente tras una nueva expulsión que condicionó por completo el desarrollo del partido. El protagonista de la polémica fue el defensor Jermein Peña, quien vio la tarjeta roja en una acción que generó fuertes cuestionamientos, tanto por la jugada en sí como por su reincidencia en este tipo de situaciones.

Mauro Silveira estalla tras una nueva expulsión

Finalizado el encuentro, el arquero uruguayo Mauro Silveira no ocultó su frustración y fue directo en sus declaraciones. El guardameta del Junior expresó su inconformidad con la actitud de su compañero, señalando que la expulsión cambió por completo el rumbo de un partido que había sido trabajado durante toda la semana. “La expulsión nos arruinó todo lo que preparamos. Fue una falta de respeto a nosotros”, afirmó con evidente molestia.

Silveira hizo énfasis en que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta repetitiva que termina afectando al colectivo. Sus palabras reflejaron el sentir de un equipo que se vio obligado a reorganizarse en inferioridad numérica ante un rival exigente y en condición de visitante. La autocrítica interna fue clara, pero también lo fue el señalamiento hacia un comportamiento que comienza a generar desgaste dentro del grupo.

Autocrítica y decisiones internas tras el golpe en Lima

El arquero fue más allá y dejó claro que el tema será tratado puertas adentro, anticipando posibles decisiones disciplinarias. “Se hablará con el plantel y con él, y se tomarán decisiones internas”, aseguró, marcando una postura firme frente a lo ocurrido. Además, reconoció que competir en esas condiciones era una tarea prácticamente imposible: “Era muy difícil ganarle a un equipo como Sporting Cristal con diez hombres. Estoy muy molesto”.

En medio de su análisis, Silveira también fue justo con el arbitraje, descartando cualquier tipo de polémica externa. “Nada que reprocharle al árbitro, ya vi la jugada y era roja clara”, concluyó, dejando en evidencia que el foco del problema está dentro del propio equipo.

La derrota en territorio peruano no solo complica el panorama deportivo del Junior, sino que abre un debate interno sobre la disciplina y la responsabilidad individual en momentos clave. Con compromisos determinantes por delante, el equipo barranquillero deberá recomponer su camino y evitar errores que puedan seguir costando caro en competencias internacionales.