CANAL RCN
Deportes

VIDEO: Cristian 'Chicho' Arango anotó su primer gol con Atlético Nacional

El delantero adelantó al 'verde' en el Atanasio Girardot.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
06:42 p. m.
Atlético Nacional está jugando en el Atanasio Girardot, vs. Alianza Valledupar, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026 I.

Los dirigidos por Diego Arias saltaron al terreno de juego con Alfredo Morelos y Cristian 'Chicho' Arango en la delantera y el ex Millonarios abrió el marcador al minuto 9.

Es así como, parcialmente, Atlético Nacional está ganando por la mínima diferencia, llegando a 12 puntos y acomodándose en la cuarta posición del campeonato.

En video: este fue el primer gol de Cristian 'Chicho' Arango con Atlético Nacional

En el minuto 8, Jorman Campuzano lanzó un balón largo para que Alfredo Morelos lo recepcionara en el área y se apoyara atrás con Juan Manuel Rengifo.

El talentoso volante quedó perfilado con posición de remate y probó al arquero Juan Camilo Chaverra, que dejó un rebote y Cristian 'Chicho' Arango lo aprovechó para barrerse, empujar el balón con su pie izquierdo y celebrar el 1-0.

En su celebración, el jugador que estaba militando en la MLS besó el escudo de Atlético Nacional y volvió a ratificar que es hincha del club en el que se encuentra.

Así le ha ido a Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 I

Con este partido vs. Alianza, Atlético Nacional tan solo ha jugado cinco compromisos en la Liga BetPlay 2026 I.

Entre ellos, ha ganado tres, aparte de su victoria parcial vs. Alianza, y ha perdido uno.

Los resultados han sido los siguientes:

  • Atlético Nacional 4 vs. Boyacá Chicó 0.
  • Atlético Nacional 2 vs. América de Cali 1.
  • Atlético Nacional 4 vs. Fortaleza 1.
  • Deportivo Cali 1 vs. Atlético Nacional 0.

Además, sus próximos partidos serán los siguientes:

  • vs. Independiente Santa Fe, en El Campín, el miércoles 25 de febrero, a las 7:00 de la noche.
  • vs. Tolima, en el Manuel Murillo Toro, el domingo 1 de marzo, a las 8:30 de la noche.
  • vs. Millonarios, en el Atanasio Girardot, el miércoles 4 de marzo, a las 7:30 de la noche (por Copa Sudamericana).
  • vs. Águilas Doradas, en el Cincuentenario, el 7 de marzo, a las 4:00 de la tarde.

 

