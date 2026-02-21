CANAL RCN
¡Puede ser el Puskás! Este fue el golazo que se marcó en la liga en la que juega Luis Díaz y le está dando vuelta al mundo

Este gol se marcó en el partido entre Colonia vs. Hoffenheim. Vea el video.

febrero 21 de 2026
05:19 p. m.
Este sábado 21 de febrero, Colonia, en condición de local, enfrentó a Hoffenheim por la fecha 23 de la Bundesliga.

El partido finalizó 2-2 con goles de Ragnar Ache (15') y Said El Mala (63') para el local y de Ozan Kabak (45') y Andrej Kramaric (60').

Sin embargo, en especial, la anotación de Ragnar Ache fue la enfocada por todas las cámaras debido a que ha sido catalogada como merecedora del próximo Puskás.

En video: este fue el golazo que Ragnar Ache hizo en la Bundesliga y le está dando la vuelta al mundo

En el minuto 15 del partido vs. Hoffenheim, Colonia tuvo un saque de banda en el costado derecho y lo ejecutó rápido para que pudiera enviarse un centro para Ragnar Ache, su delantero.

Fue así como, después de que el balón fue enviado al área, Ragnar, el alemán, se lanzó de 'chilena', impactó el balón con su pie derecho y dejó sin posibilidades al arquero Baumann.

Vea aquí el video del golazo del que se está hablando en todo el mundo:

¿Cómo está la tabla de la Bundesliga en la que juega Luis Díaz?

Este sábado también jugó el Bayern Múnich, con Luis Díaz como titular, vs. Frankfurt.

Los dirigidos por Vincent Kompany obtuvieron una nueva victoria, con marcador de 3-2, y siguen siendo los líderes en solitario de la Bundesliga.

Mientras tanto, los otros equipos que lo escoltan son:

2. Borussia Dortmund: 52 puntos.

3. Hoffenheim: 46 puntos:

4. Stuttgart: 42 puntos.

5. Leipzig: 41 puntos.

6. Leverkusen: 39 puntos.

7. Frankfurt: 31 puntos.

8. Friburgo: 30 puntos.

9. Unión Berlín: 28 puntos.

10. Augsburgo: 28 puntos.

Además, los partidos que quedan pendientes en esta fecha son:

  • Friburgo vs. Monchengladbach, el domingo 22 de febrero, a las 9:30 de la mañana.
  • St. Pauli vs. Werder Bremen, el domingo 22 de febrero, a las 11:30 de la mañana.
  • Heidenheim vs. Stuttgart, el domingo 22 de febrero, a la 1:30 de la tarde.
