¡Atlético Nacional y Junior tomaron decisiones de último momento antes de la final de vuelta! Atento

El Atanasio Girardot de Medellín ya está listo para que se juegue el partido de vuelta de la final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Los 'tiburones', comandados por Alfredo Arias, van ganando 3-0 la serie y quieren conquistar su estrella 12 en condición de visitante.

Mientras tanto, a pesar de la ventaja extensa, Atlético Nacional sueña con hacer un partido perfecto y alzar su título liguero número 19.

Teniendo en cuenta las aspiraciones de ambos equipos, los estrategas Alfredo Arias y Diego Arias tomaron decisiones de último momento. ¿Cuáles fueron?

¡Definida la nómina titular de Atlético Nacional para la final de vuelta vs. Junior! Esta es

Atlético Nacional, que tendrá intenciones de dominar la posesión del balón y ser ofensivo desde los primeros instantes del partido, saldrá al terreno de juego con el siguiente once inicial:

Castillo en el arco; Román, Tesillo, Haydar y Casco en la defensa; Campuzano, Uribe, Rengifo, Sarmiento y Rodríguez en el medio campo; y Morelos en el frente de ataque.

¡La titular de Junior para el partido de vuelta de la final vs. Atlético Nacional también está lista!

De acuerdo con lo que han planteado Alfredo Arias y los jugadores de Junior de Barranquilla, la idea es salir al césped del Atanasio Girardot a realizar un juego propositivo.

Es así como la nómina titular será la siguiente:

Silveira en el arco; Guerrero, Rivera, Peña y Suárez en la defensa; Ríos, Ángel, Castrillón, Barrios y Sarmiento en la zona de volantes; y Luis Fernando Muriel como delantero.

¿Cómo ha sido el campeonato de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla?

Tanto Atlético Nacional como Junior han sido protagonistas desde el inicio de la Liga BetPlay 2026 I.

Los 'verdes' finalizaron primeros en el 'todos contra todos' tras sumar 40 puntos en 19 partidos.

Por su parte, Junior de Barranquilla fue segundo luego de sumar 35 unidades.

Además, en los 'play-off', Atlético Nacional eliminó a Internacional de Bogotá y a Tolima, mientras que Junior dejó en el camino a Once Caldas e Independiente Santa Fe.