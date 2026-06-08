EE. UU. anuncia restricciones de visa sobre 100 integrantes del Gobierno nicaragüense y sus familias

El fallecimiento del líder indígena y exparlamentario, Brooklyn Rivera, ha provocado una severa respuesta diplomática de Washington. El lunes 8 de junio, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció restricciones en los visados de más de 100 integrantes del aparato gubernamental nicaragüense y sus respectivos círculos familiares.

Con este nuevo bloque de penalizaciones, el gobierno de Donald Trump ya acumula restricciones migratorias sobre más de 2.350 colaboradores y parientes vinculados al mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El detonante de la medida fue el deceso de Rivera, ocurrido el pasado 31 de mayo a los 73 años en su comunidad natal, luego de tres años de encierro carcelario que deterioraron de forma irreversible su estado físico, una desmejora que el propio régimen de Managua terminó reconociendo.

Quien fuera catalogado como "preso de conciencia" por Amnistía Internacional había sido capturado por las fuerzas policiales el 29 de septiembre de 2023 en su residencia ubicada en el poblado caribeño de Bilwi.

Solo el nombre de uno de los afectados se dio a conocer:

A través de un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense fue tajante al señalar que su país no pasará por alto la responsabilidad de lo que calificó como la dictadura de Murillo-Ortega en la muerte del dirigente indígena.

Aunque las identidades de la mayoría de los sancionados se mantienen bajo estricta confidencialidad debido a las normativas legales de los Estados Unidos, el pronunciamiento de Rubio apuntó con nombre propio a una alta figura del esquema nicaragüense.

Se trata de Lumberto Campbell Hooker, que en noviembre de 2019 ya había sido objeto de penalizaciones financieras en su rol de presidente interino del Consejo Supremo Electoral.

En esta ocasión, el Departamento de Estado lo acusa directamente de haber participado en la privación de asistencia médica a Brooklyn Rivera, así como de haberle negado a los familiares del líder miskito la posibilidad de sepultar sus restos.