Joven de 18 años cayó al río Sucio en Antioquia mientras cruzaba en una garrucha: está desaparecida

Las autoridades de gestión del riesgo de Dabeiba, en el occidente de Antioquia, mantienen una intensa operación de búsqueda para localizar a una joven de 18 años que cayó al río Sucio luego de un accidente ocurrido mientras cruzaba el afluente en una garrucha artesanal.

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El hecho se registró durante la tarde del 6 de junio en el sector Alto Bonito, una zona rural del municipio.

Joven cayó a un río de Antioquia tras intentar cruzarlo en una garrucha artesanal

De acuerdo con el reporte entregado por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Dabeiba, hacia las 4:30 de la tarde tres integrantes de una familia campesina intentaban cruzar el río Sucio utilizando una garrucha instalada en ese punto.

Entre las personas que realizaban el recorrido se encontraban Estefanía Sepúlveda, de 18 años; una mujer adulta de aproximadamente 45 años y un menor de tres años.

Según el relato entregado por la mujer adulta, durante el trayecto uno de los lazos de la estructura se enredó, provocando una frenada repentina que desestabilizó el cajón utilizado para el cruce.

La situación ocasionó que la joven perdiera el equilibrio y cayera a las aguas del río Sucio.

¿Qué pasó con las otras personas que iban en el recorrido?

Tras conocerse la emergencia, las autoridades activaron los protocolos de atención y respuesta.

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Al lugar se desplazaron integrantes del Cuerpo de Bomberos y personal técnico de Planeación Municipal, quienes lograron rescatar a la mujer adulta y al niño de tres años.

Ambos habían quedado suspendidos en medio del recorrido luego del incidente y fueron puestos a salvo por los organismos de socorro.

¿Qué se sabe de la joven que cayó al río Sucio?

De manera paralela al rescate de las otras dos personas, se puso en marcha un operativo para tratar de localizar a Estefanía Sepúlveda.

Las labores cuentan con la participación de unidades de Bomberos, autoridades locales y habitantes de la zona, quienes recorren distintos puntos cercanos al lugar donde ocurrió la caída.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre resultados positivos en la búsqueda y continúan desplegando recursos para tratar de ubicar a la joven.