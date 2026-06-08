Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes

La muerte de Yulixa Toloza después de una cirugía estética en Bogotá ha dejad cuestionamientos sobre la seguridad de estos procedimientos en Colombia y sobre los riesgos que enfrentan quienes acuden a establecimientos que no cuentan con todas las autorizaciones o condiciones requeridas.

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Mientras las autoridades investigan las circunstancias de este caso, en distintas ciudades del país se han intensificado los operativos de inspección y control que han permitido detectar clínicas, consultorios y centros clandestinos donde se realizaban procedimientos invasivos sin cumplir con las normas sanitarias.

¿Qué otros casos sobre inconsistencias en cirugías estéticas están siendo investigados en el país?

La situación no es exclusiva de Bogotá.

En el departamento del Cauca avanza la investigación por la muerte de una joven enfermera que se sometió a una cirugía estética en una clínica privada.

Frente a este caso, la Alcaldía de Puerto Tejada manifestó públicamente su respaldo a las acciones que buscan determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

¿Qué encontraron las autoridades en Cali?

En la capital del Valle del Cauca, la Secretaría de Salud realizó un operativo que terminó con el sellamiento de un establecimiento donde se practicaban liposucciones y otros procedimientos estéticos.

Durante la inspección fueron encontrados medicamentos, instrumentos médicos y otros elementos utilizados para estas intervenciones.

Las autoridades revisan si el lugar cumplía con las condiciones exigidas para realizar este tipo de procedimientos de manera legal y segura.

Descubre centro clandestino de cirugías en Magdalena

Otro de los casos que llamó la atención de las autoridades ocurrió en el departamento del Magdalena.

Allí fue desmantelado un presunto centro clandestino donde, según los hallazgos preliminares, personas que no tendrían las credenciales necesarias realizaban procedimientos invasivos.

Durante la intervención fueron encontrados materiales quirúrgicos en condiciones deficientes, lo que representaría un riesgo para la salud de los pacientes.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

¿Qué medidas se tomaron en Bogotá?

La capital del país también ha sido escenario de operativos de control.

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Según informaron las autoridades sanitarias, una clínica fue sellada, dos establecimientos fueron suspendidos temporalmente y otro recibió una sanción pedagógica por incumplimientos relacionados con la documentación exigida para este tipo de actividades.

Finalmente, las autoridades de salud reiteran que antes de someterse a cualquier procedimiento es fundamental verificar que la clínica o consultorio cuente con la habilitación correspondiente.

También recomiendan confirmar que el profesional encargado tenga las credenciales necesarias y consultar previamente el historial del establecimiento.