¿Cómo le ha ido a Colombia en los debuts mundialistas? La historia habla

La espera está a punto de terminar y los fanáticos del fútbol podrán volver a ver a la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026. Faltan pocos días para el debut de la ‘tricolor’ contra Uzbekistán.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán el primer partido el miércoles 17 de junio. Aunque para ese día el Mundial ya habrá iniciado y quizás también las sorpresas.

¿Cuándo fue la primera vez que Colombia jugó el Mundial?

La historia de Colombia en los mundiales comenzó en Chile 1962. El debut se dio el 30 de mayo en el estadio Carlos Dittborn, Arica. El resultado fue 2 a 1 a favor de Uruguay. Aquel día, el defensa Francisco Zuluaga anotó el único gol del equipo cafetero.

El mejor partido se dio el 3 de junio, con el emblemático empate a 4 con la extinta Unión Soviética. El estadio fue el mismo y ese día Marcos Coll marcó el que, hasta ahora, ha sido el único gol olímpico en la historia de los mundiales.

La primera participación concluyó el 7 de junio con una estrepitosa derrota por 5 a 0 con Yugoslavia. Aparte de Coll y Zuluaga, se fueron con gol Hernán Aceros, ‘Toño’ Rada Angulo y Marino Klinger.

¿Cómo fue el debut en Italia 90?

Fueron décadas sin ver a Colombia en las citas mundialistas, pero la generación de los noventa trajo la esperanza. Tras superar el repechaje contra Israel, el equipo dirigido por Francisco Maturana compitió en Italia 90.

El debut fue la primera victoria en los mundiales, con un 2 a 0 contra Emiratos Árabes Unidos. Los goles de Bernardo Redín y Carlos Valderrama le dieron la victoria. Sin embargo, el segundo encuentro trajo a un viejo conocido: Yugoslavia.

Son amargos los recuerdos de ese día, especialmente por el único gol que marcó Davor Jozic, que terminó sentenciando. La definición fue contra el que después iba a ser el campeón: Alemania.

El encuentro fue reñido hasta que el marcador se abrió al final con el gol de Pierre Littbarski. Aunque aún quedaba una opción que fue ideada por Valderrama. Se recuerda el gol al minuto 92 de Freddy Rincón, dejando sin chances a Bodo Illgner y dejando el empate. El sueño acabó en octavos contra Camerún, perdiendo 2 por 1.

¿Cómo fue el debut en Estados Unidos 94?

Cuatro años después, el debut dejó otro recuerdo insípido: una dura derrota de 3 a 1 contra Rumania, siendo favoritos por la prensa internacional y con el antecedente del 5 a 0 contra Argentina.

El 22 de junio de 1994 ocurrió un trágico hecho. Más allá de la derrota con Estados Unidos, el autogol de Andrés Escobar marcó un lamentable capítulo. El certamen concluyó en fase de grupos con una victoria de 2 por 0 contra Suiza.

¿Cómo fue el debut en Francia 98?

La recordada generación estuvo presente en Francia 98, pero el camino no cambió. El debut volvió a ser con derrota contra Rumania y, a pesar de la victoria por la mínima con Túnez, la caída por 2 a 0 contra Inglaterra le dio el cierre.

¿Cómo fue el debut en Brasil 2014?

Pasaron 16 años para que Colombia retornara a la cita. Fue Brasil 2014 cuando la nueva generación apareció y, si bien Radamel Falcao no estuvo por lesión, el liderazgo lo asumió James Rodríguez.

La fase de grupos fue perfecta: 3 a 0 con Grecia, 2 a 1 con Costa de Marfil y 4 a 1 con Japón. El puntaje perfecto le hizo verse las caras con Uruguay. La historia se escribió el 28 de junio porque el 2 a 1 resultó ser la única vez que Colombia clasificó a cuartos.

¿Cómo fue el debut en Rusia 2018?

El equipo de José Pekerman se quedó en esta fase con Brasil. Un partido polémico que dejó recuerdos agridulces, pero engrandeció la figura mundial de James.

Rusia 2018 volvió a colocar a un viejo conocido en el debut: Japón. Esta vez, la victoria fue para el combinado asiático por 2 a 1. Después, el encuentro contra Polonia acabó en 3 a 0 a favor de Colombia y, ya al final, la victoria por la mínima con Senegal fue suficiente. El camino acabó con Inglaterra en octavos.