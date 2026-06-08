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🔴EN VIVO | Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla: ¡Comenzó la final!

Atlético Nacional busca remontar el 3-0 en la ida, mientras Junior espera salir campeón en el estadio Atanasio Girardot.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
03:32 p. m.
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Este 8 de junio habrá nuevo campeón en el fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla miden fuerzas en la final de vuelta del campeonato, luego de que en el partido de ida los 'Tiburones' lograran sacar una ventaja de 3-0 en casa.

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En Nacional tienen la mirada puesta en una remontada épica que les permita llegar a su estrella número 19, pero en Junior esperan dar el golpe de gracia, conseguir el bicampeonato y llegar a las 12 estrellas en Colombia.

¿Qué dicen los números sobre Atlético Nacional y Junior?

En este primer semestre de la Liga BetPlay 2026, Nacional jugó un total de 12 partidos en casa, con un balance de 10 triunfos, un empate (0-0 vs. Cúcuta) y una derrota (0-1 vs. Pereira). En esos 10 triunfos, terminaron con 32 goles a favor.

Por los lados de Junior, el equipo jugó 11 partidos por fuera de casa en la Liga, en los cuales sumó un total de 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas, lo que lo convirtió en uno de los mejores visitantes en lo que vamos de torneo.

En cuanto al único duelo directo de este semestre (sin contar la final), Atlético Nacional terminó con una victoria de 4-0 en Barranquilla, luego de una tempranera expulsión de Jermein Peña. Los goles fueron de Juan Manuel Rengifo, Dairon Asprilla, Alfredo Morelo y Marlos Moreno.

¿Dónde ver el Atlético Nacional vs. Junior?

La trasmisión oficial del partido definitivo de la Liga BetPlay será, como siempre a través de la señal oficial de Win Sports + y Win Play. El balón rodará desde las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En Deportes RCN puede seguir todas las emociones del partido. Además, a través de la señal de La FM y de Alerta puede escuchar el relato de este compromiso.

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